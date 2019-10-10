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星星兒參與台南市政府國慶升旗　自主運動健行強身！

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▲台南市永福國小自閉症巡迴班的肯納兒（俗稱星星兒），每年10月10日都要參加市府舉辦的升旗典禮與健行活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永福國小自閉症巡迴班的肯納兒（俗稱星星兒），每年10月10日都要參加市府舉辦的升旗典禮與健行活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小自閉症巡迴班的肯納兒（俗稱星星兒），每年10月10日都要參加市府舉辦的升旗典禮與健行活動，歷經多位市長時期，至今已超過10多年的歷史，今年則是3個星星兒家庭10餘人主動參與。

當年初次參與的星星兒經過了10多年，現今都已成為「肯納青年」，特別的是來自於安平的張氏一家人則都是年年自動參加，因為張家的肯納青年，是永福星星幫的「國慶寶寶」！！家族成員和一般民眾站在一起升旗，之後自主健行運動，星星兒家長說：感覺自家的星星兒更像一般人了！

今年很特別的是，幾位星星幫的肯納青年，在學校教育畢業後已經媒合到適合的工作，讓老師們都感到相當興奮，因為多年來的「特教潛能開發訓練」已在星星兒的生命歷程中達到「走出自我世界，實現人生目標」的成效，在國慶升旗後，星星兒們自主健行運動，數十年如一日，並身體力行彰顯身障者運動人權！

今年很特別的是，長大後的星星兒則和小星星兒們分享工作與求職經驗，還有人帶著相機和手機，趁機和肯納青年討教一下攝影的技巧，更有已有投票權的肯納青年開始和星星幫師生聊起自己的政治選舉經，分析檢驗各組候選人的身心障礙教育與社福政策！

▲台南市永福國小自閉症巡迴班的肯納兒（俗稱星星兒），每年10月10日都要參加市府舉辦的升旗典禮與健行活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

更特別的是星星兒家庭最關心的就業和就學議題，還有這幾天最火熱的香港反送中議題和NBA道歉事件！大家也都一同聲援香港！在星星兒家庭的互動中，星星兒已慢慢了解「自我決定」和「選擇自己要的生活品質」這門重要的「潛在課程」，必須在日常生活中逐漸落實！大家約好每年一同參與國慶昇旗， 也幫星星幫的國慶寶寶慶生，昇旗之後就自主健行運動，就算是畢業後也一樣，如同老朋友見面，情同一家人！

永福楊淑晏校長表示， 永福國小自閉症巡迴班多年來透過各項課程設計，讓星星兒逐漸融入人群。愈是自然情境的訓練，愈能類化到各種情境，就有辦法讓星星兒更融入人群！

▲台南市永福國小自閉症巡迴班的肯納兒（俗稱星星兒），每年10月10日都要參加市府舉辦的升旗典禮與健行活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福特教老師賴育誠表示，「運動力」對星星兒來說是最好的「正向學習處方」，這麼多年來，這項活動已經成為星星兒的「傳統活動」，今後也會堅持「運動樂活」的傳統，不斷地帶領星星兒「擴大生活圈」參與各項活動！也期望星星兒也都能自主運動健身！賴老師也說希望拋磚引玉，鼓勵有更多人能以運動健身進行學習！

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