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「LoKah」勇敢追夢　盧秀燕、朱立倫與小小棒球員早餐約會

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▲盧秀燕開心和力行國小棒球員共進早餐。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕、朱立倫與力行國小棒球員共進早餐。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕、前新北市長朱立倫10日上午一起參加完國慶升旗典禮後，與領唱國歌的金曲歌后江惠儀、力行國小少棒隊小球員在市政府頂樓戶外花園共進早餐，暢談打棒球經驗。「LoKah！」盧秀燕也現學現賣以泰雅族語「加油」，鼓勵球員們堅持棒球夢想，持續朝青少棒、青棒邁進。

▲盧秀燕開心和力行國小棒球員共進早餐。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕與力行國小棒球員擊掌。（圖／台中市政府提供）

國慶升旗典禮後，盧秀燕邀老朋友前朱立倫、小朋友力行國小球員及教練，在市政府頂樓戶外空中花園，享用知名早餐肉蛋土司，盧秀燕親切詢問「好吃嗎？有沒有吃飽？要不要再拿一個？」，小球員笑容靦腆的回答「好吃！還要再吃一個！」，眾人邊用餐邊聊天，氣氛輕鬆愉快。

▲盧秀燕開心和力行國小棒球員共進早餐。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕與力行國小棒球員開心合影。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕一一向小球員們打招呼，詢問他們打棒球的經歷，並鼓勵加入青少棒、青棒，持續打棒球，朱立倫也分享他先前擔任桃園縣長時，致力培養三級棒球隊，在8年內成立60支少棒、青少棒、青棒，最後在第8年獲得世界三冠王。

力行國小少棒隊教練張程翔說，今年金龍盃全國少棒菁英賽10月7日在台中市開賽，力行國小已晉級決賽，盧秀燕聽聞後，現學現賣以小球員教的泰雅族語「LoKah！」為球員加油打氣，預祝拿下冠軍。

「你的家鄉在那魯灣，我的家鄉在那魯灣，從前的時候是一家人，現在還是一家人……」最後，盧秀燕和小球員們一同大聲歡唱《我們都是一家人》，並開心比出「雙十」手勢拍照留念，為早餐約會畫下圓滿句點。

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