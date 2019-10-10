桃園0612挾持人質與警方對峙案　檢方依恐嚇、強盜未遂起訴

▲震驚全台的桃園0612搶匪挾持人質案，主嫌林佑儒被警方移送地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

發生今年6月12日震驚全台的桃園車行挾持人質案，2名主嫌林佑儒、林竑甫疑因爭風吃醋持槍向旅館業者、店家開槍示威，還在桃園某車行挾持9名人質逾6小時，在優勢警力下最後仍棄械投降，檢方9日偵結依加重強盜未遂、恐嚇、違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌將林等8人提起公訴。

檢警調查，38歲的林佑儒疑與曾姓女子、徐姓男子之間有三角感情糾紛，曾女曾被徐男辱罵而向林哭訴，林為替曾女出口氣，今年5月26日找來22歲的林竑甫等7人到徐男在中壢區經營的汽車旅館出入口連開數槍示威，還持槍向櫃台人員恐嚇「不得報警」，案發後其中6名涉案人員陸續被警方專案小組拘提到案。

林佑儒、林竑甫2人事後展開逃亡，因想起曾與中壢某車行老闆有過債務糾紛，為籌措跑路費用，2人打電話給經營中古汽車行的梁姓友人借貸10萬元卻遭拒，6月12日下午趕到車行興師問罪。

▲震驚全台的桃園0612搶匪挾持人質案，主嫌林竑甫被警方移送地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

當晚6時許，2人到車行想像梁借錢卻發現梁不在店內，林佑儒持槍喝令9名員工不准離開，林竑甫責拿刀刺破沙發恐嚇「不說出店長在哪裡，要給員工1人1刀！」林佑儒撥打視訊電話給梁，展示其周邊火力，還朝天花板、車行外連開數槍，梁當場允諾要「借」100萬元。

當天剛好有警方到場搜查，意外發現2人持槍在車行內，案情突然急轉直上，林佑儒、林竑甫挾持車行9名人質，效仿電影情節要9人在窗邊排排站以防止警方攻堅，林竑甫還怒嗆警方：「手上有手榴彈，要死大家一起死」，警方專案小組找來霹靂小組等優勢警力將車行四周團團圍住，桃園市長鄭文燦、警政署長陳家欽人都到場督陣。

警匪對峙長達5個多小時，當晚11時許，2人同意棄械投降，警方共起出2把長槍、6把短槍、138發子彈等槍械彈藥，檢方訊後依殺人未遂等罪嫌將2人聲押獲准，經過2個多月偵訊，林佑儒、林竑甫對於客觀事實均坦承犯行，檢方以林等2人挾持人質時，曾朝天花板、車行外開槍，主觀上應無殺人之故意，偵結依加重強盜未遂、恐嚇、違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌將林佑儒、林竑甫等8人提起公訴。

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