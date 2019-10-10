最狂演說！47歲富豪現場「狂撒60萬鈔票」...聽眾驚喜瘋搶

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

實習記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯一名47歲超狂富豪，日前參加2019「Synergy全球經濟論壇」演說時，突然在現場大撒鈔票，讓聽演講的觀眾又驚又喜全都瘋狂。影片一曝光後，網友們都非常羨慕地大呼「我也要去聽」。

據《每日郵報》報導，俄羅斯富豪里巴科夫（Igor Rybakov）是「TechnoNICOL」公司創辦人，今年47歲，也是俄羅斯最大的屋頂、隔熱材料與系統的製造商。日前他在「論壇」上分享他創業的「成功之道」，里巴科夫表示，當年他爸爸給他1美元創業，更教他要用「錢滾錢」的方式，讓1元變成更多的1元，同時賺了錢後要回饋社會。「因此現在我要撒出20萬張1美元的鈔票，讓大家們自由撿、盡情拿。」話才剛說完，大把鈔票就從天而降，讓在觀眾都瘋狂。

▲里巴科夫曾被選為全球最富有的人之一。（圖／翻攝自Facebook／Igor Rybakov）

里巴柯夫說，他希望用這種方式鼓勵大家來創業，「當年我爸給了我1美元的『門票』，現在我要給你們這些『門票』。」、「雖然我的演說費一場是20萬美元（約新台幣600萬元），所以我現在撒出 2 萬美元（約新台幣60萬元）來回饋給你們。」

據報導，里巴科夫財產高達14億美元，使他成為俄羅斯最年輕的億萬富翁之一，也是《福布斯》票選2018年全球最富有的人。