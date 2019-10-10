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600名學生歡慶國慶　年紀最輕6歲舞獅祝中華民國生日快樂

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▲▼ 600名學生歡慶國慶,親善大使 。（圖／教育部提供）

▲舞獅團年紀最小演出者與教育部長潘文忠（圖左）合影 。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

今天是中華民國國慶，典禮上除了三軍聯合樂儀隊表演外，這次也包括了很多學生團隊，其中有台北樂府樂旗藝術團演出的「舞動台灣獅耀國際」，共有26間學校80人演出；培德體育會的醒獅團表演，也有尖山國中等7間學校組成60人；新北市莊敬高職活力健康舞蹈表演200人，以及北一女110人、景美女中130人的樂儀旗隊表演，近600名學生共同歡慶國慶。

演出團隊指出，為了國慶盛典，總共籌備了約兩個月時間，每一週訓練三至四天，訓練時晚上6點至9點，這次演出最特別的是由築夢者街舞團配合舞獅演出，讓觀眾看舞獅跟街舞摩擦出不同的火花，其中年紀最小演出者為6歲，眾人一同慶祝中華民國，「生日快樂。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 600名學生歡慶國慶,親善大使 。（圖／教育部提供）

▲▼600名學生歡慶中華民國國慶。（圖／教育部提供）

▲▼ 600名學生歡慶國慶,親善大使 。（圖／教育部提供）

另外，今年的學生親善大使也是典禮亮點之一，除了端莊儀態與專業的口條之外，今年隊員還接受「BLS基本生命救命術」訓練，貴賓有突發狀況，將能第一時間做基本救護，待管制官及醫療團隊到場接手後續治療。

親善大使包括，銘傳大學25人、台北大學25人、台灣師範大學10人、中國醫藥大學10人，以及，國立台北教育大學15人。銘傳大學金釵方面，服裝設計是酒紅色連身洋裝，由紅色緹花布製成，使用運動風織帶，點綴喇叭袖凸顯腰身；另外，在台北大學方面，則組成國慶親善團，共有25位成員，其中也有韓國僑生，值得關注的是，他們每人平均多益成績達850分，不僅能以流利英語協助外國賓客，部分成員還能以日語、韓語等外語對談。

▼教育部長潘文忠慰問5間大學親善大使（圖／教育部提供）

▲▼ 600名學生歡慶國慶,親善大使 。（圖／教育部提供）

▲▼ 600名學生歡慶國慶,親善大使 。（圖／教育部提供）

▲▼ 600名學生歡慶國慶,親善大使 。（圖／教育部提供）

▲▼ 600名學生歡慶國慶,親善大使 。（圖／教育部提供）

▲▼ 600名學生歡慶國慶,親善大使 。（圖／教育部提供）


 

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