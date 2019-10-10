《消費者報告》手機電池續航力排行出爐！iPhone 11 Pro Max撐40.5h奪冠

▲iPhone 11 Pro Max以長達40.5小時的續航力表現獲《消費者報告》好評。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

對於某些智慧型手機用戶來說，電池續航力是重要的購機關鍵之一，美國權威雜誌《消費者報告》（Consumer Reports）上周發布目前市售電池續航力最佳的10款智慧型手機排行，其中蘋果最新機款iPhone 11 Pro Max以長達40.5小時的續航力表現，奪得冠軍。

由於電池容量的增加及智慧型手機功耗的改善，近年來智慧型手機的電池續航力已獲顯著改善。《消費者報告》針對市售智慧型手機機款進行一連串模擬日常使用的測試，包括網頁瀏覽、拍照、使用GPS導航及通話等，以檢測各機款的電池續航力。iPhone 11 Pro Max以40.5小時的超長續航時間榮獲排行榜第一名，其次則為三星Galaxy S10+、Galaxy S10 5G，兩者續航時間分別為39.5小時及39小時。

值得注意的是，iPhone 11 Pro Max的電池容量為3969mAh，較Galaxy S10+的4100mAh及Galaxy S10 5G的4500mAh來得小，值得一提的是，與Galaxy S10 5G並列第三名的MOTO Z3 Play，加上電池模組後的電池容量高達5220mAh。從此可得出，電池續航力並不完全取決於電池容量大小，電池、晶片、顯示器以及軟體等每個環節運作能彼此配合，才能為使用者帶來更高的效能和更好的節能。

至於iPhone 11 Pro則以34小時續航時間與One Plus 6T、三星中階機款Galaxy A50一同排行第7名。

以下為《消費者報告》的智慧型手機電池續航力排行：

1. 蘋果iPhone 11 Pro Max

2. 三星Galaxy S10+

3. 三星Galaxy S10 5G

3. MOTO Z3 Play

5. 三星Galaxy S10

6. LG V50 ThinQ 5G

7. 蘋果iPhone 11 Pro

7. One Plus 6T

7. 三星Galaxy A50

10. 三星Galaxy S10e

►電池、相機躍進 iPhone 11 Pro Max奪《消費者報告》手機排行冠軍

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