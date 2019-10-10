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《消費者報告》手機電池續航力排行出爐！iPhone 11 Pro Max撐40.5h奪冠

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▲▼iPhone 11 Pro Max,iPhone。（圖／路透）

▲iPhone 11 Pro Max以長達40.5小時的續航力表現獲《消費者報告》好評。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

對於某些智慧型手機用戶來說，電池續航力是重要的購機關鍵之一，美國權威雜誌《消費者報告》（Consumer Reports）上周發布目前市售電池續航力最佳的10款智慧型手機排行，其中蘋果最新機款iPhone 11 Pro Max以長達40.5小時的續航力表現，奪得冠軍。

由於電池容量的增加及智慧型手機功耗的改善，近年來智慧型手機的電池續航力已獲顯著改善。《消費者報告》針對市售智慧型手機機款進行一連串模擬日常使用的測試，包括網頁瀏覽、拍照、使用GPS導航及通話等，以檢測各機款的電池續航力。iPhone 11 Pro Max以40.5小時的超長續航時間榮獲排行榜第一名，其次則為三星Galaxy S10+、Galaxy S10 5G，兩者續航時間分別為39.5小時及39小時。

值得注意的是，iPhone 11 Pro Max的電池容量為3969mAh，較Galaxy S10+的4100mAh及Galaxy S10 5G的4500mAh來得小，值得一提的是，與Galaxy S10 5G並列第三名的MOTO Z3 Play，加上電池模組後的電池容量高達5220mAh。從此可得出，電池續航力並不完全取決於電池容量大小，電池、晶片、顯示器以及軟體等每個環節運作能彼此配合，才能為使用者帶來更高的效能和更好的節能。

至於iPhone 11 Pro則以34小時續航時間與One Plus 6T、三星中階機款Galaxy A50一同排行第7名。

以下為《消費者報告》的智慧型手機電池續航力排行：

1. 蘋果iPhone 11 Pro Max
2. 三星Galaxy S10+
3. 三星Galaxy S10 5G
3. MOTO Z3 Play
5. 三星Galaxy S10
6. LG V50 ThinQ 5G
7. 蘋果iPhone 11 Pro
7. One Plus 6T
7. 三星Galaxy A50
10. 三星Galaxy S10e

電池、相機躍進　iPhone 11 Pro Max奪《消費者報告》手機排行冠軍

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