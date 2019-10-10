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蔡英文與日本祝賀團餐敘：盼啟動CPTPP磋商

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▲▼中華民國108年國慶大會,總統蔡英文觀賞花車遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文10日午間與「國慶日本國祝賀團」團長古屋圭司眾議員一行餐敘，感謝「日華議員懇談會」在今年3月及5月通過決議文，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）等國際組織，也期盼日華懇能在國會提案，要求日本政府和台灣啟動「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的磋商，帶動更緊密的台日夥伴關係。

蔡英文致詞時，先是代表中華民國政府及全體國民，歡迎祝賀團成員在百忙之中來到台灣出席國慶盛會。蔡英文說，日本今年是令和元年，在安倍首相的領導下，成功舉辦G20大阪峰會，還在世界盃橄欖球賽連勝3場，往世界8強邁進，種種成就都是國際矚目焦點。接下來日本還將舉辦令和天皇的「即位禮正殿之儀」及2020年的東京奧運等重大活動，總統也預祝活動一切圓滿順利。

▲▼中華民國108年國慶大會,總統蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文提到，由她擔任會長的台灣文化總會，最近在東京上野公園舉辦「Taiwan Plus」文化祭活動，吸引8萬民眾參與。這項活動一年比一年盛大，她也特別感謝日本各界朋友的大力協助。

蔡英文指出，台灣跟日本是距離相近且交往密切的好鄰居，兩國的旅遊觀光、投資數字年年增加。每當台日兩地發生天災時，雙方人民都能發揮善意，幫助彼此度過難關。

蔡英文提及，這幾年來台灣在國防、外交、經濟上都有非常重要的進展，但中國打壓台灣的力度也持續加大，例如最近威逼利誘接連挖走台灣邦交國。日本朋友的關心及聲援，讓我們感到溫暖，各位的支持是我們重要的後盾。總統也特別感謝「日華懇」在今年3月及5月通過決議文，支持台灣參與WHA等國際組織。

蔡英文強調，台灣作為國際社會積極負責的一份子，同時也是印太戰略重要的一員，希望未來能和日本積極合作，共同為國際社會作出更多貢獻。

蔡英文提到，今年3月台美日三方共同在台灣聯名主辦「2019全球合作暨訓練架構（GCTF）」活動，這是一項劃時代的重要成就，也顯現了台日雙方在國際合作上的投入及決心。

蔡英文也指出，最近，美國參議院外委會通過「台北法案」，支持台美洽簽自由貿易協定（FTA）；希望古屋會長領導的「日華懇」也能在國會為台灣發聲，要求日本政府和台灣啟動CPTPP的磋商，相信可以帶動更緊密的台日夥伴關係。最後，蔡英文再次歡迎祝賀團成員來到台灣，希望大家這次來訪可以盡情感受台灣，收穫滿滿。

祝賀團一行由外交部次長徐斯儉及台灣日本關係協會會長邱義仁陪同，前來總統府與總統餐敘，國家安全會議秘書長李大維也在座。

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