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蔡英文喊中華民國台灣　親民黨反問：為何連任口號不是「中華民國隊長」

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▲民進黨主席卓榮泰、親民黨主席宋楚瑜出席108年國慶大典。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席卓榮泰、親民黨主席宋楚瑜出席108年國慶大典。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

針對總統蔡英文在國慶演說時表示，「中華民國台灣」六個字是社會最大的共識。立法院親民黨團質疑，蔡英文把當前中華民國的發展困境，歸咎於「中國大陸的打壓」及「在野政黨不團結」，如果「中華民國台灣」是整個社會的最大共識，為何民進黨要組「台灣派連線」？蔡英文的連任口號為何不是「中華民國隊長」？

蔡英文發表國慶演說時指出，台灣正處在變局當中，必須「求穩、應變、進步」，而大陸以「一國兩制台灣方案」不斷威脅，採取各種文攻武嚇，挑戰了區域的穩定及和平，「拒絕『一國兩制』，是兩千三百萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。」

蔡英文強調，中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨佔，「中華民國台灣」六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。

▲▼中華民國108年國慶大會,總統蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國108年國慶大會，總統蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）

對此，親民黨團表示，蔡英文上任三年來的每一次國慶談話，都不斷地呼籲團結、呼籲對話，但實際上卻缺乏有效的執行力與行動力。黨團質疑，如果「中華民國台灣」是整個社會的最大共識，為何民進黨要組「台灣派連線」？蔡總統的連任口號為何不是「中華民國隊長」？

親民黨團認為，今年蔡英文國慶談話，不脫過往「打恐中牌」及「政績宣揚」式的內容，把當前中華民國的發展困境，歸咎於「中國大陸的打壓」及「在野政黨不團結」。然而對於整個民進黨執政以來，政策規劃失當，執行不落實，改革無同理心，薪資原地踏步，政府人事充斥酬庸，轉型正義變成東廠，連教科書上都寫著「台灣主權未定論」。凡此種種，難道也都要怪誰打壓？也要怪不團結？

親民黨團最後呼籲，在中華民國生日的這一天，全國上下，應該不分彼此，一起抱著「讓國家更好」的心態，共同組成「愛國者聯盟」一起「熱愛中華民國，維護兩岸和平，堅持自由民主，追求公平正義」，讓中華民國所有人民，擁有更好的明天。

▲▼蔡英文出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文9月28日出席民進黨全代會。（資料照／記者李毓康攝）

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