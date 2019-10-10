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拒絕出任副手　朱立倫：相信韓國瑜會有最好的「加分安排」

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▲朱立倫接受莊子富專訪，全力支持莊參選。（圖／莊子富競總提供）

▲朱立倫接受立委參選人莊子富專訪。（圖／莊子富競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

前新北市長朱立倫啟動輔選藍營立委參選人計畫，10月10日上午10點，接受台中市立委參選人也是台中廣播總經理莊子富專訪，針對是否成為國民黨總統參選人韓國瑜的副手？朱立倫強調，他會做好輔選角色，韓市長最後會有最好「加分」的安排。

▲朱立倫接受莊子富專訪，全力支持莊參選。（圖／莊子富競總提供）

▲朱立倫和大里、太平區里長合影。（圖／莊子富競總提供）

台中市大里太平立委參選人莊子富表示，對於朱市長願意來為新人站台，充滿感激，面對明年的總統與立委大選，應該團結任何能夠讓韓國瑜市長翻轉台灣的力量，進而讓立委選情加溫，讓國會過半，畢竟在民主社會中做不好就換掉，才是民主國家的典範。

朱立倫結束專訪後接受媒體聯訪，對於韓國瑜的副手人選？朱說，他會做好輔選角色，相信韓市長會有最好「加分」的安排，選舉要持續努力，要廣交朋友少樹敵，多多爭取各界支持，只在同溫層是沒辦法成功的，要擴大支持群眾。

至於韓國瑜夫人李佳芬下午會參加國父紀念館的國慶大會，朱立倫同時間卻安排為其他立委參選人輔選，是否刻意避開李佳芬？朱回說，「我跟韓國瑜常常合體，可能朱立倫特別喜歡韓國瑜」。

另外NBA因休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）在推特力挺香港，使得中國全面中止與NBA合作，朱立倫說，他尊重每人的言論自由，更堅持民主自由，今天是中華民國的國慶，大家要永遠記得中華民國的前提是為民主自由、公平正義的理想信念，大家共同努力奮鬥。

莊子富專訪朱立倫時，現場也有太平、大里地區的里長們聞風前來，事後也和朱一起合影，並高喊莊子富「凍蒜」，形塑團結氣氛，里長們大讚朱立倫接地氣，直接與最基層的民意代表見面，沒有排場、讓里長們都感受到這位「超強啦啦隊長」的魅力。

太平區里長表示，蔡總統說今年是台灣經濟最好的一年，但基層卻感受不到，屯區這幾年中央大型建設缺乏、政策錯誤，讓民眾無論在實際收入和心理榮譽感都大幅下降。

大里區里長則說，雖然莊子富以新人之姿挺身而出，人脈、錢脈都不如對手，但台中廣播長期深植人心，為民喉舌，早已經是大家心目中民眾的發聲筒，要翻轉並非不可能。

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