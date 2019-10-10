神秘「蜜糖乾爹」信用卡任她刷　只求欣賞21歲嫩妹「裸足美照」

▲一名神秘男子要求艾咪「榨乾信用卡額度」，換取女孩雙腳的照片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）21歲大學生艾咪（Amy Williams）與一名神秘男子理查（Richard）達成協議，對方願意提供大筆鈔票，或者高額度信用卡，換取女孩赤裸雙腳的照片。她表示，自從5月以來，已經花了超過1000英鎊（大約新台幣3.7萬元）為自己和朋友購買衣服，「我很確定，換作是誰都會這麼做。」

Amys ‘sugar dad’ just treated the whole girls chat to clothes hhahah pic.twitter.com/zz05SxOCOK — sj (@sjconnolly_) October 3, 2019

艾咪的好友莎拉（Sarah Connolly）於3日在推特上發文，「艾咪的蜜糖乾爹招待所有女孩，哈哈哈！」並且搭配一長串網購清單，裡頭包括55英鎊的夾克，或者12英鎊的緊身褲，事後也分享商品寄來後成箱堆放的照片。這一篇貼文在推特上瘋傳，已經累積1.2萬讚數。

根據《鏡報》，就讀法律系的艾咪表示，她有一天發文自嘲「真的好窮，需要一個蜜糖乾爹」，沒想到竟收到一名自稱「理查」的神祕網友傳來訊息，「他願意付錢換取雙腳的照片。我以為他在胡說八道，因為推特上很多騙子，於是要求先給錢，他就寄給我一張信用卡，要我買東西給自己。」

"Where did she find the sugar daddy?? Help I need one." 由 Daily Mirror 發佈於 2019年10月9日 星期三

艾咪表示，理查出手闊綽，有時寄來現金，有時寄來額度高達2500英鎊（大約新台幣9.3萬元）的信用卡，「他叫我把裡頭的錢『榨乾』，好好對待自己跟朋友。」她說，由於女孩們購買的物品實在太多，必須一一貼上姓名標籤才不會搞混。

艾咪向《每日郵報》表示，理查時常寄錢，但是除了雙腳的照片以外，從來沒有要求過其它事情。她說，「這真的蠻奇怪的，但我絕對沒有抱怨，只是腳而已，我很確定每一個人都會這麼做。」

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