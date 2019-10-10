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防空污替民眾健康把關　未定檢機車將逕行告發

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▲台南市環保局為市民健康把關，加強管制機車排氣管制，未定檢車輛將直接開罰500元。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局為市民健康把關，加強管制機車排氣管制，未定檢車輛將直接開罰500元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為市民健康把關，加強管制機車排氣管制，機車出廠滿5年，每年於發照月份前後1個月都需進行排氣檢驗，然許多車主心存僥倖逾期未驗，未定檢車輛將直接開罰500元。

環保局表示，民眾如有久置不堪使用之未定檢車輛，依據監理單位規定，只要是2002年前出廠且2008年8月1日後無道路違規、無投保車輛責任強制險及無定期排氣檢驗紀錄之機車，即符合切結報廢資格，車主經簽署切結同意書後，即可由監理機關協助完成報廢。

環保局最近以掛號公文通知1939名符合監理單位提供切結報廢之機車車主完成定檢，這將是開罰前最後一次提醒，呼籲車主儘速進行定檢，或至監理單位完成報廢手續，後續將不另通知，只要查明未處理將逕行告發。

黃偉哲市長說，老舊且保養不良的車輛是都會區最大的空氣污染來源，呼籲車主應確實落實車輛保養與定檢工作，如有久置不堪使用之未定檢車輛，亦請儘速辦理報廢。

環保局長林淵淙表示，市府為了鼓勵車主儘速汰換高污染機車，因應2019年是淘汰二行程機車補助最後1年，環保局特別提出汰舊換新補助方案3大利多，呼籲車主儘速把握機會，除中低收戶汰舊換購電動機車最高可補助3萬元、換購六期燃油機車可補助5500元外，位處偏鄉之南化、龍崎、左鎮及楠西行政區，汰舊換購電動機車最高可補助2萬7000元；換購六期燃油機車可補助3500元。此外，一般民眾汰舊換購電動機車最高亦提供2萬5000元補助；換購六期燃油機車補助2500元。

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