「ㄇㄚˊ幾兔」彩繪稻田閃耀六甲　雙十國慶黃偉哲力邀觀賞

▲台南六甲林鳳營陸橋下開放彩繪稻田藝術地景觀賞，市長黃偉哲力邀觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019台南好米季於10月10日起至27日止於台南六甲林鳳營陸橋下開放彩繪稻田藝術地景觀賞，今年主辦單位六甲區公所及輔導單位台南市政府農業局結合人氣LINE貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」來擔任台南好米代言人，透過「黃、綠、紫（紅）、白」共4色彩葉水稻，於1.5公頃的稻田上化身3D超萌農夫，吸引遊客國慶假期到訪。



台南市長黃偉哲到活動現場，直呼「萌萌噠」並邀請各界地方代表等來賓一同與「ㄇㄚˊ幾兔」留念和影。黃偉哲表示，台南16號越光米，粒粒晶透，口感飽滿有彈性，咀嚼後黏密中帶甜，鼓勵民眾拍照打卡享限量美食後，可至各攤商採買選購台南好米！除外林鳳社區於10、11、12、13、19、20、26、27日推出稻香小旅行體驗，相當適合大小朋友於假期間一同培養情感，歡迎台南及外地鄉親們踴躍報名參與（林鳳社區發展協會0912-192720）。





農業局李朝塘說，台南市水稻種植面積約2.4萬公頃，年產稻米逾14萬公噸，約占全國水稻種植面積9％，今年主場地設於六甲區，為台南市第四大稻米產區，有乾淨無汙染的烏山頭水庫水源灌溉，其土壤、氣候環境生產出的稻米，品質優良。此次活動期間橫跨4個周末及國慶連續假期，每周皆有假日農村市集及手作DIY活動等，活動熱鬧可期。



農業局指出，彩繪稻田觀景平台為便利遊客登高俯瞰10日啟用後，將持續開放到27日，基於安全考量，每次平台只限15人進入觀賞，視人潮情況，視每次只能停留5分鐘。陸橋側引道於活動期間亦禁止車輛進入，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具前往同樂，新營客運公司「【黃1】新營-六甲」配合於10月10、11、12、13、19、20、26、27日計8天，行駛加班車；另增設彩繪稻田臨時停靠站，俾利民眾乘車需求。