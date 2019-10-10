「我愛台灣！」韓國攝影師住總統府心得　形容蔡英文「如陽光般親切溫暖」





▲總統蔡英文迎接「來去總統府住一晚」第一組入住賓客金周奕。（圖／總統府提供，下同）

記者袁茵／編譯

總統府日前公布「來去總統府住一晚」免費體驗活動入選名單，共有10組來自世界各地的「網紅」來到總統府住一晚，宣傳台灣觀光。第一位參與體驗活動的韓國籍攝影師金周奕（Kim Ju Hyeok）已於8日入住總統府，並且在10日分享心得，強調「非常榮幸與幸福」。

根據金周奕在10日於Naver部落格發表的文章，他表示，第一次來台灣旅遊之後，就愛上台灣，一直努力想讓更多韓國人認識台灣。他懷著一種使命感，多年來旅居台灣各地，撰寫許多介紹台灣的文章；這次自己成為第一個入住總統府的客人，度過了一段非常榮幸和幸福的時光。

金周奕貼出許多張照片，也分享了總統府客房擺設，包括毛巾上繡有他的名字，桌上擺著總統蔡英文的親筆信。金周奕說，他住過世界各地許多五星級飯店，但這裡非常不一樣，寬敞的客房帶有台灣傳統風格，也融合了現代簡約風格，「我認為融合傳統與現代的風格是件好事。這裡擁有我過去介紹過的『印花樂』（inBlooom）品牌產品，簡直可以媲美豪華高級飯店。」

除此之外，金周奕還發現房間內有自己著作的書籍，讓他覺得這段時間的努力都有了回報，加上繡有自己名字的毛巾，使他充滿了未來要更用心介紹台灣、發掘更多好地方的想法。

另外，金周奕附上了早餐牛肉麵照片，「這是我從總統府餐廳拿到的早餐，牛肉與湯的味道非常好！」吃完早餐後，他也從總統府內欣賞儀隊儀式，由於他來台灣旅遊時，只能在中正紀念堂看到儀隊儀式，所以「對我來說，這一切都是難忘的事情。當然，這裡一般人不能進來。」

之後金周奕也放上晚餐照片，對於在米其林三星餐廳頤宮享用的美食，他狂讚不只食物好吃，每道菜都非常特別，運用乾冰、火和五顏六色擺設進行裝飾，宛如觀賞了一場精彩表演或活動。

最後，金周奕以「台灣總統」（대만 총통）稱呼蔡英文，表示自己非常緊張，因為一旁的憲兵非常多，但是他受到了VIP等級的接待，還能和蔡英文握手、獲得簽名，「真的非常榮幸」。

而金周奕也在IG上分享好幾張入住總統府的照片，一旁寫著「6年多來就像御宅族？一般的瘋狂愛著台灣、拍攝台灣的我，今天見到了福爾摩沙的總統蔡英文（總統府祕書長陳菊也一起）。感謝如陽光般溫暖親切的總統，也非常感謝一起歡迎我的祕書長。來去總統府住一晚！一輩子難忘的經驗和回憶。我愛台灣。」

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