「我愛台灣！」韓國攝影師住總統府心得　形容蔡英文「如陽光般親切溫暖」

▲總統蔡英文迎接「來去總統府住一晚」第一組入住賓客金周奕。（圖／總統府提供，下同）
記者袁茵／編譯
總統府日前公布「來去總統府住一晚」免費體驗活動入選名單，共有10組來自世界各地的「網紅」來到總統府住一晚，宣傳台灣觀光。第一位參與體驗活動的韓國籍攝影師金周奕（Kim Ju Hyeok）已於8日入住總統府，並且在10日分享心得，強調「非常榮幸與幸福」。
根據金周奕在10日於Naver部落格發表的文章，他表示，第一次來台灣旅遊之後，就愛上台灣，一直努力想讓更多韓國人認識台灣。他懷著一種使命感，多年來旅居台灣各地，撰寫許多介紹台灣的文章；這次自己成為第一個入住總統府的客人，度過了一段非常榮幸和幸福的時光。
金周奕貼出許多張照片，也分享了總統府客房擺設，包括毛巾上繡有他的名字，桌上擺著總統蔡英文的親筆信。金周奕說，他住過世界各地許多五星級飯店，但這裡非常不一樣，寬敞的客房帶有台灣傳統風格，也融合了現代簡約風格，「我認為融合傳統與現代的風格是件好事。這裡擁有我過去介紹過的『印花樂』（inBlooom）品牌產品，簡直可以媲美豪華高級飯店。」
除此之外，金周奕還發現房間內有自己著作的書籍，讓他覺得這段時間的努力都有了回報，加上繡有自己名字的毛巾，使他充滿了未來要更用心介紹台灣、發掘更多好地方的想法。
另外，金周奕附上了早餐牛肉麵照片，「這是我從總統府餐廳拿到的早餐，牛肉與湯的味道非常好！」吃完早餐後，他也從總統府內欣賞儀隊儀式，由於他來台灣旅遊時，只能在中正紀念堂看到儀隊儀式，所以「對我來說，這一切都是難忘的事情。當然，這裡一般人不能進來。」
之後金周奕也放上晚餐照片，對於在米其林三星餐廳頤宮享用的美食，他狂讚不只食物好吃，每道菜都非常特別，運用乾冰、火和五顏六色擺設進行裝飾，宛如觀賞了一場精彩表演或活動。
最後，金周奕以「台灣總統」（대만 총통）稱呼蔡英文，表示自己非常緊張，因為一旁的憲兵非常多，但是他受到了VIP等級的接待，還能和蔡英文握手、獲得簽名，「真的非常榮幸」。
而金周奕也在IG上分享好幾張入住總統府的照片，一旁寫著「6年多來就像御宅族？一般的瘋狂愛著台灣、拍攝台灣的我，今天見到了福爾摩沙的總統蔡英文（總統府祕書長陳菊也一起）。感謝如陽光般溫暖親切的總統，也非常感謝一起歡迎我的祕書長。來去總統府住一晚！一輩子難忘的經驗和回憶。我愛台灣。」
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대만을 6년 넘게 미친듯 사랑하고 촬영하고 사진찍은 대만 덕후?가 포모사의 총통(대통령) 차잉원님을 만났습니다 (총통부 사무총장 첸쥐님도 함께) 따사로운 햇살같은 대통령님 감사합니다 반갑게 맞아주신 사무총장님도 감사합니다 총통부 하룻밤! 잊지못할 추억과 경험으로 기억 됩니다 대만 사랑합니다 6年多來就像御宅族？一般的瘋狂愛著臺灣拍攝臺灣的我 今天見到了福爾摩沙的總統蔡英文 (總統府祕書長陳菊也一起) 感謝如陽光般溫暖親切的總統 也非常感謝一起歡迎我的祕書長 來去總統府住一晚! 一輩子難忘的經驗和回憶 我愛臺灣 #臺灣總統 #臺灣 #來去總統府住一晚 #SpendanightatTaiwanPresidentialOfficeBuilding #FriendlyTaiwan #대만대통령 #대만 #차잉원 #대만총통 #TaiwanPresident #蔡英文 #中華民國總統