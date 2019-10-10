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持續逾60個小時！哈吉貝被封「今年超級颱風」　橄欖球世界杯2賽取消

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▲▼今年第19號颱風哈吉貝。（圖／翻攝自NASA）

▲外媒報導，強颱哈吉貝是今年持續最久的超級颱風。（圖／翻攝自NASA）

記者林瑩真／編譯

今年第19號颱風哈吉貝已經持續逾60個小時，威力持續上升，最大風速達到每秒55公尺，幾乎等於5級颶風，被外媒稱為「今年持續最久的超級颱風」。強颱哈吉貝將於本週末侵襲日本，12日兩場橄欖球世界杯比賽也因安全問題取消。

綜合外媒報導，哈吉貝朝著西北方向前進，預計11日開始朝東北方向偏移，此路徑很有可能對日本各地產生重大影響，包括將幾公尺高的風暴、高浪帶進東京灣，以及為日本中南部地區帶來超過250毫米的大雨。

氣象專家預測，日本各地天氣將持續惡化，11日晚間至12日為最嚴重時期，恐會出現嚴重的交通中斷（航空及鐵路）以及數百萬戶的斷電情況。

日媒則指出，11日午後東日本及西日本太平洋側的大氣開始不穩定，有機會降下豪雨；小笠原群島及沿海地區要注意強風及長浪，低窪地區則要注意淹水可能，哈吉貝帶來的影響可能持續至13日，等於日本三連休全都泡湯。

另外，橄欖球世界杯比賽正在日本舉行，受強颱哈吉貝影響，原定於12日的兩場比賽將會取消。一場是在愛知縣豐田市的紐西蘭對上義大利；另一場在東京都的英國對法國比賽。按照比賽規則，兩場比賽不會重新安排，四隊隊伍直接各得2分。至於13日的比賽仍在進行安排。

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