高雄街頭版國慶閱兵「5貼！人形蜈蚣」狂飆　警：認真看才知道誰是駕駛

▲高雄街頭出現5貼的「民間版機車閱兵」，但下場被開單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鹽埕分局七賢路派出所巡邏警網，就在深夜發現一部機車，上頭竟然坐滿了5個成人，而且他們其中還有人未戴安全帽，行逕真的是非常誇張，將他們攔下開單告發，事後分局女警看到這個畫面之後，覺得非常不可以思議，直說就像是「印度國慶機車閱兵」的樣子，根本就是台灣民間版的國慶機車閱兵。

就在8日的深夜，員警巡邏到了七賢三路與必信街口等紅綠燈，發現發現一部重機車駕駛及乘客未戴安全帽，機車坐墊上擠滿了年輕男女，當場根本不敢相信自己的眼睛，還跟同行搭擋說：不攔下來，我還分不清誰是駕駛，所以立刻追了上去予以攔查。

▲高雄街頭出現5貼的「民間版機車閱兵」，但下場被開單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這部機車被攔下來以後，員警細數才發現這部機車上竟然共搭載了5名成人，危險誇張程度令警方感到十分訝異，該車駕駛及乘客自知理虧，向警方表示為了貪圖方便才會「5貼」危險上路。而事後消息傳到分局，分局的其他同事都感到意外，甚至有人看到舉發照片之後表示：「像是印度國慶機車閱兵」，多人堆疊宛如機車特技表演，也有人說：「根本就是高手在民間」。

▲高雄街頭出現5貼的「民間版機車閱兵」，但下場被開單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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