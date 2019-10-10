等了2年！壽山動物園終於盼到侏儒河馬「圓寶」　國慶日收涎萌翻

▲壽山動物園為「圓寶」舉辦收涎儀式。（圖／壽山動物園提供）

記者許宥孺／高雄報導

壽山動物園努力2年，終於盼來侏儒河馬「圓寶」的到來，園方特別選定國慶日讓「圓寶」首度公開亮相，並且舉辦收涎儀式，邀請民眾用紅蘿蔔和牧草，搭配造型南瓜燈，製作誠大型收涎餅，「圓寶」啃食收涎餅的萌樣，讓不少民眾都融化了。

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▲為「圓寶」製作收涎餅。（圖／壽山動物園提供）

收涎是古早習俗，透過祝福，期待已四個月大的孩子將來能永無遲涎（延），為了迎接「圓寶」將滿四個月，園方特別選在國慶日替「圓寶」舉行收涎儀式，是全台首次為動物舉辦收涎儀式的動物園，現場邀請民眾拿牧草和紅蘿蔔放在南瓜燈上，製作成大型收涎餅給「圓寶」享用，一起為「圓寶」祈福。

壽山動物園莊絢智主任也在現場介紹源自於非洲的侏儒河馬與河馬不同之處，並解說侏儒河馬小知識以及分享照養心得，另外還分享侏儒河馬寶寶爸爸、媽媽因緣際會共同生活，進而誕下愛的結晶「圓寶」的故事，答對問題的民眾，還能獲得精美禮品。

此外，TAIWAN GO也特別推出塗鴉AR科技，邀請民眾於著色紙塗上心目中「圓寶」的顏色，利用塗鴉AR科技及手機掃描，讓侏儒河馬寶寶3D立體呈現在眼前，每位小朋友都能畫出自己心目中的「圓寶」模樣，為活動增添許多趣味。

▲塗鴉AR科技。（圖／壽山動物園提供）

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