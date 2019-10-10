連假首日國道1號現壅塞車潮　王田到西螺20公里

記者唐詠絮／彰化報導

國慶連假第一天，國道1號彰化系統10日一大早就發生13起大大小小的追撞車禍事故，所幸無人員傷亡，上午10時許車速只有20公里至40公里，呈現壅塞，如今車禍事故都已經排除，車行順暢，可達80公里，國道3隊呼籲駕駛人，切勿酒駕上路，行車必須保持安全車距，上網高速公路1968或收聽警察廣播，以掌握車況。

▲國道1號上午彰化埔鹽系統車行緩慢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

連假4天，彰化地區，太陽高高照天氣非常好，是舉家出遊的好日子，一早7點30分國道彰化路段便已經擠滿了車輛，停停走走車速緩慢，國道3隊組長張弘杰也說，車輛最多的路段分別是國道1號在王田交流道到西螺路段、及往北中港交流道至后里交流道，時速約20至40公里，除了在218公里處有車禍發生外，上午11點許，207公里埔鹽系統路段往北路段，有4件多車追撞，車輛也因此回堵到北斗交流道，到了下午1時許回堵的狀況才解除。

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▲國道1號上午大雅路段壅塞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

早上到中午6個小時發生13起追撞的車禍事故，所幸沒有造成傷亡，國道也一度回堵，但也因為如此，讓國道警方忙於處理車禍，沒有歇息時間，車況預估越晚會越塞，張弘杰也提醒國道用路駕駛人，養足精神再出發，同時要掌握行車路況，保持安全車距最重要。

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