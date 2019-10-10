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光輝十月榮耀台灣　林燕祝：一同來為中華民國撥亂反正

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▲台南市第四選區立委參選人林燕祝，偕同國民黨前主席洪秀柱與蔡淑惠等人，前往仁德區二空新村與市民朋友們一起參加國慶升旗典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市第四選區立委參選人林燕祝，偕同國民黨前主席洪秀柱與蔡淑惠等人，前往仁德區二空新村與市民朋友們一起參加國慶升旗典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

雙十國慶日，台南市第四選區立委參選人林燕祝，偕同國民黨前主席洪秀柱與蔡淑惠、王家貞、李鎮國、吳禹寰市議員以及前政務委員高思博，前往仁德區二空新村與市民朋友們一起參加國慶升旗典禮。

林燕祝說，典禮過後，洪秀柱前主席除了代表向早起的大家致敬之外，也提到我們的中華民國真的快樂嗎？因為當今執政黨的蔡總統從內在教育的課本上，到外去國際的場合上，都沒有重視我們中華民國的國號，所以明年總統與暨立委選舉，請大家給民進黨一次教訓。

▲台南市第四選區立委參選人林燕祝，偕同國民黨前主席洪秀柱與蔡淑惠等人，前往仁德區二空新村與市民朋友們一起參加國慶升旗典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

緊接著林燕祝議員回到永康區的成功里，參加「光輝十月、國旗飄揚國慶活動」。現場也透過發送小國旗與國旗別針的方式，讓市民朋友們可以一同感受國家慶典的氣氛。

▲台南市第四選區立委參選人林燕祝，偕同國民黨前主席洪秀柱與蔡淑惠等人，前往仁德區二空新村與市民朋友們一起參加國慶升旗典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝議員說，執政黨對教育的不用心，無論在對中華民國國號的認同上，或是接受在表演舞台上髒話連篇的道德上，甚至於學校課本在課綱調整上，都讓我們因此很憂心孩子們的未來，希望可以透過明年的大選，給民進黨一個教訓，讓我們國家可以撥亂反正。

最後，由林燕祝與李鎮國議員偕同在地里長、黨部同仁與市民朋友們，在唱國歌後一同切蛋糕為中華民國慶祝108年的生日快樂。

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