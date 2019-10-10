　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

請女同事買宵夜留過夜不成　惡男強扯衣物逼迫口交與性侵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市陳姓男子今年2月邀女同事買宵夜至其住處，後來卻藉故指侵、口交與性侵得逞挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市陳姓男子今年2月邀女同事買宵夜至其住處，後來卻藉故指侵、逼迫口交與性侵得逞挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子心儀女同事，今年2月間約女同事買宵夜至其住處，陳央求女同事留下過夜遭拒，竟霸王硬上弓搶扯其衣物，逼迫口交、指侵，最後還性侵得逞，女不甘受辱驗傷後提告強制性交；地院審理期間，陳坦承犯行並同意賠償60萬元獲女原諒達成和解，地院法官審理後依強制性交判處2年、緩刑5年，期間責付保護管束，參加3場法治教育。

地院調查，陳姓男子於今年2月22日晚間1時許，打電話請女同事買宵夜到其位於桃園區租屋處，女同事約凌晨2時40分抵達，2人聊了半小時左右，陳突然要求女同事留下過夜但遭拒絕，孰料，陳竟強拉女同事上床，強扯其衣物壓制，還以手指插入其陰道，再以生殖器插入性侵得逞，最後還硬逼女子為其口交，事後，女同事赴醫院驗傷提告。

檢警偵訊時，陳男坦承犯行，女同事則提出醫院驗傷佐證，檢方依強制性交罪嫌提起公訴。

地院法官認為，陳男和女子僅為同事關係，卻藉故為滿足自己性需求，以強暴方式侵犯對方性自主，本應予嚴懲，但考量陳男過去無不良前科且素行良好，且陳男在偵查、審理階段始終坦承犯行，雙方私下調解達成和解，陳允諾賠償女同事60萬元，足認陳尚知悔悟，積極彌補過錯，女子則當庭願意原諒對方，同意給予陳男緩刑機會，法官審酌判處陳男有期徒刑2年、緩刑5年，期間責付保護管束，並參加3場法治教育，本上還可上訴。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►參加桃園張老旺升旗典禮　郭台銘：認同國旗才會認同國家

►桃園釣客與魚搏鬥拉扯後落水　搶救打撈上岸仍不治

►因應雙十連假！警方實施匝道管制交通疏導　籲請市民配合

ET快訊
楊繡惠「腸子全黑」被告知大腸癌末！淚交代後事…看報告愣住了
快訊／南投驚傳重大工安意外　3工人墜樓1死2命危
愛上綠茶婊校花！高中肥宅「1年後給痛快一擊」　她倒貼下場慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園0612挾持人質與警方對峙案　檢方依恐嚇、強盜未遂起訴

雙溪10煞圍毆「抓髮+掄拳痛K」3分鐘！汐止男卑微求饒：歹勢，系哇母丟

快訊／南投驚傳重大工安意外　3工人墜30米傷重不治

高雄街頭版國慶閱兵「5貼！人形蜈蚣」狂飆　警：認真看才知道誰是駕駛

請女同事買宵夜留過夜不成　惡男強扯衣物逼迫口交與性侵

驚悚畫面曝！貨車突停路中　雙載機車閃不過倒地...砂石車直輾拖行30m雙亡

後車奪命追撞！女騎士重心不穩倒地　遭起步公車輾破頭顱亡

快訊／虎尾158縣道死亡車禍！機車雙載為閃貨車倒地　砂石車閃避不及直輾雙亡

「假撞車真教訓」屏監戒護科長遭斷手腳　4煞扯辯：在防身！法官打臉各判10月

獨／救護車闖升旗典禮！眾人看...波麗士頂烈日不動「靠背」老婦人

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

15元爆漿泡芙、免費咖啡喝到飽！新竹「豐蛋糕」插旗桃園

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「7公分爆餡車輪餅」日賣上千顆！夯到婉拒3千人國慶晚宴：來不及

桃園0612挾持人質與警方對峙案　檢方依恐嚇、強盜未遂起訴

雙溪10煞圍毆「抓髮+掄拳痛K」3分鐘！汐止男卑微求饒：歹勢，系哇母丟

快訊／南投驚傳重大工安意外　3工人墜30米傷重不治

高雄街頭版國慶閱兵「5貼！人形蜈蚣」狂飆　警：認真看才知道誰是駕駛

請女同事買宵夜留過夜不成　惡男強扯衣物逼迫口交與性侵

驚悚畫面曝！貨車突停路中　雙載機車閃不過倒地...砂石車直輾拖行30m雙亡

後車奪命追撞！女騎士重心不穩倒地　遭起步公車輾破頭顱亡

快訊／虎尾158縣道死亡車禍！機車雙載為閃貨車倒地　砂石車閃避不及直輾雙亡

「假撞車真教訓」屏監戒護科長遭斷手腳　4煞扯辯：在防身！法官打臉各判10月

獨／救護車闖升旗典禮！眾人看...波麗士頂烈日不動「靠背」老婦人

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

社會熱門新聞

高醫生化骨水殺老翁　高中老師很震驚

即／虎尾158縣機車雙載閃車倒地　遭砂石車輾過雙亡

高醫生潑化骨水奪命　老翁最後一段路還原

帥男挽女友揭畸戀　女師求愛：下輩子等你

基隆路死亡車禍！女騎士自摔遭公車輾斃

幼女控父性侵不成　長大重病「可能猝死」再陷魔掌

高雄男大生夜闖女宿　女學生尖叫被摀嘴

台南霸凌聽障生　阿嬤的麵店被蛋洗

治安又被打臉！高雄街頭10惡煞砸車

化骨水1滴就能往骨裡鑽 　被噴到秒痛苦翻滾直到斷氣

養病見爸爬上床！年輕妹崩潰　他竟報警：她要害我

ATM領怨念千元鈔　辱女主播「婊子」疑狂粉自導自演　

貨車突停路中　機車閃不過倒地...砂石車直輾雙亡

噁男進女校裝針孔偷拍想和解

更多熱門

相關新聞

燒紅鐵耙烙下體　惡男二審遭重判

桃園男子江富國2017年12月間，在路邊找上一名熟齡應召女性交易，卻將女方綑綁、虐打，除以點燃的菸頭、打火機燒燙女方的胸部外，還以打火機燒紅鐵製的抓癢耙，燙烙女方下體。一審重判13年與3月，案經上訴，高院駁回上訴，他還押時還批：「為什麼妓女可以在台灣這麼多！這叫什麼政府！」

上夜店找學長carry被硬上　學妹懷孕崩潰墮胎

男約炮女網友開房間　趁機偷錢挨告

男邀傳播妹硬上挨告　檢不起訴

惡男強制性侵前女友　塞口衣物成鐵證

關鍵字：

惡男請女同事買宵夜硬上逼迫口交與性侵得逞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

合照比OK手勢　環球影城員工開除

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

晨翔爆熱戀大2歲甜美女神！

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

「戒指+頭髮」秒知未來生男生女　網友都說毛

淫媒花名冊瘋傳！驚見「八點檔一姐」陪睡1次30萬

教訓女兒！媽往「後腦杓一巴」她當晚身亡

36H巨球阿拉蕾！全光單穿牛仔吊胸上2點險走光

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

侵門踏戶前2天　王瞳回收艾成

更多

最夯影音

更多
澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年
李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面