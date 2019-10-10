請女同事買宵夜留過夜不成　惡男強扯衣物逼迫口交與性侵

▲桃園市陳姓男子今年2月邀女同事買宵夜至其住處，後來卻藉故指侵、逼迫口交與性侵得逞挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子心儀女同事，今年2月間約女同事買宵夜至其住處，陳央求女同事留下過夜遭拒，竟霸王硬上弓搶扯其衣物，逼迫口交、指侵，最後還性侵得逞，女不甘受辱驗傷後提告強制性交；地院審理期間，陳坦承犯行並同意賠償60萬元獲女原諒達成和解，地院法官審理後依強制性交判處2年、緩刑5年，期間責付保護管束，參加3場法治教育。

地院調查，陳姓男子於今年2月22日晚間1時許，打電話請女同事買宵夜到其位於桃園區租屋處，女同事約凌晨2時40分抵達，2人聊了半小時左右，陳突然要求女同事留下過夜但遭拒絕，孰料，陳竟強拉女同事上床，強扯其衣物壓制，還以手指插入其陰道，再以生殖器插入性侵得逞，最後還硬逼女子為其口交，事後，女同事赴醫院驗傷提告。

檢警偵訊時，陳男坦承犯行，女同事則提出醫院驗傷佐證，檢方依強制性交罪嫌提起公訴。

地院法官認為，陳男和女子僅為同事關係，卻藉故為滿足自己性需求，以強暴方式侵犯對方性自主，本應予嚴懲，但考量陳男過去無不良前科且素行良好，且陳男在偵查、審理階段始終坦承犯行，雙方私下調解達成和解，陳允諾賠償女同事60萬元，足認陳尚知悔悟，積極彌補過錯，女子則當庭願意原諒對方，同意給予陳男緩刑機會，法官審酌判處陳男有期徒刑2年、緩刑5年，期間責付保護管束，並參加3場法治教育，本上還可上訴。

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