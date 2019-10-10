王建民領中華隊亮相！　首次參加國慶英雄大遊行「好興奮」

記者呂欣玫／綜合報導

2019雙十國慶10日正式登場，在總統府前歡慶中華民國108歲生日，「2019台灣英雄大遊行」也在當天展開，其中，知名棒球球星王建民帶領U18冠軍和棒球國手亮相，車隊所到之處皆獲得民眾熱烈喝采。

2019台灣英雄大遊行在王建民、中華隊總教練洪一中、U18先發王牌余謙的帶領下揭開序幕，王建民受訪時表示第一次參加國慶英雄大遊行，心情相當興奮；洪一中也提到，抱著愉悅的心情，有幸參與國家的慶典。除了棒球國手，來自各個領域的中華隊體育好手也都共襄盛舉，一同歡慶雙十國慶。

台灣選手2019年在國際體育賽事上表現亮眼，7月在義大利拿坡里舉辦的世界大學運動會，台灣拿下9金、13銀、10銅，寫下境外世大參賽最佳成績；U18更阻斷美國5連霸，摘下隊史第三冠，登上世界之峰。8月底台灣技職菁英好手，也在第45屆國際技能競賽事中，與同場來自全世界63個國家，超過1300名選手的競技下，奪下5金5銀5銅23優勝，榮登世界第4名佳績。

為凝聚國人力量，2019台灣英雄大遊行隊伍在國慶大會當天上午11時左右，在憲兵快反連的帶領下，行經國慶大會觀禮台前，國慶籌委會的花車展演則緊接在後，不僅替台灣技能英雄們喝采、肯定與鼓勵，也為棒球國手在11月即將投入的世界棒球12強比賽、2020東京奧運賽加油。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

▲王建民帶領中華隊亮相。（圖／翻攝自徐國勇臉書）