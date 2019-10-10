76人隊球迷舉牌挺港　被保安沒收標語請出球場

▲兩名觀眾在場邊舉起標語。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

NBA費城76人隊8日晚間與CBA廣州龍獅進行季前熱身賽，觀眾席上的兩名觀眾突然舉起「Free Hong Kong」標語，隨即被球場保安人員阻止並沒收標語，後來更被請出場館。76人隊及主場「富國銀行中心」對此發聲明表示，他們收到多名觀眾的投訴，兩人已影響到其他觀眾觀賽，保安人員多次警告無效，最後只好將兩人請出去。

根據外媒報導，在觀眾席舉起標語的兩人為33歲的球迷沃克斯（Sam Wachs），以及沃克斯的妻子，兩人當天戴著口罩觀賽，沃克斯的衣服上印著「Free Hong Kong」。兩人在比賽第一節首次亮出「Free Hong Kong」的標語，但很快就被球場保安阻止，標語也被沒收。

比賽進入第二節後，沃克斯突然站起來，對著場內大喊「Free Hong Kong」，很快又被保安阻止，兩人並被請出場外。沃克斯受訪時表示，他是土生土長的費城人，曾在香港住過2年，支持香港「反送中」示威，「標語上沒有不雅字詞，為何要被阻止？」

76人隊及主場「富國銀行中心」事後發聲明表示，他們在比賽期間收到眾多觀眾的投訴及抗議，所以保安出面阻止了兩人的行為，並多次警告，但兩人仍持續影響其他觀眾觀賞比賽，保安最後只好將兩人請出場，「安保團隊依照標準作業流程行事。」