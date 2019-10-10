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自掏腰包辦暑期營　校長徐吉春力推「AI機器人」翻轉國中生人生

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▲▼ 校長徐吉春力推「AI機器人」 。（圖／教育部提供）

▲徐吉春領隊帶校內師生參加機器人比賽。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

當科技教育儼然成為未來競爭力的代名詞，位在台中的北新國中卻早透過AI打造一個可對所有孩子一視同仁的平台，落實教育最重要的精神—提供所有人一個公平的機會，其幕後功臣莫過於北新國中前任校長徐吉春。

身為國內機器人教育先鋒之一，北新國中不僅曾創下八隊參加市級比賽全部得名、五隊晉級參加奧林匹克機器人全國總決賽四隊獲獎等佳績，更是最早落實機器人課程「一人一機」的學校。 「在推動科技教育之初，我們就體認到，學校不能只培養郭靖，而是要讓東邪、西毒、南帝、北丐、中神通都能有所發揮。」徐吉春說道。

請繼續往下閱讀...

雖然108學年度已轉任為台中市居仁國中校長，徐吉春談起這八年在北新國中的耕耘，仍然感到驕傲，尤其是幾個因機器人教育「撿回來」的高關懷孩子。其一，是具有多重情緒障礙的學生阿哲，因無法在教室裡待著，時常在上課期間跑去校園閒逛。在全校教職人員協助關懷下，發現阿哲對機器人教室似乎頗感興趣，開始引導他加入機器人課程，結果不但一改無法專注的問題，在立體空間的天賦更讓師長們感到驚訝。一般資優生可能要花上三、五天才能控制新的機器，阿哲只要摸三個小時就能掌握。這讓阿哲在二年級即代表學校參賽，並獲得佳作，更在三年級入選前三名。

▲▼ 校長徐吉春力推「AI機器人」 。（圖／教育部提供）

▲北新國中前任校長徐吉春。（圖／教育部提供）

「畢業典禮後，阿哲第一次跟媽媽說，要和同學去看電影，讓媽媽忍不住熱淚盈眶。」徐吉春說，從最初無法融入同儕，到後來因為機器人課程而擁有一群同伴，這才是家長最大的安慰。

北新國中在100年度就開始推動機器人學習，徐吉春坦言，當時不但缺錢，也缺乏師資，徐吉春表示，「畢竟是國中階段，老師們多半不希望孩子在課業外額外增加學習負擔。」

為了讓老師們體認到機器人教育的重要性，徐吉春的第一步，是自掏腰包為全校教職員工的兒女舉辦暑期育樂營。由於第一年的育樂營大受好評，獲得眾多老師支持，讓北新的機器人教育得以在第二年，就依照規劃，透過「育樂營」、「社團」與「資優班」三個向度推廣，讓更多孩子能獲得機器人課程的學習資源。

▲▼ 校長徐吉春力推「AI機器人」 。（圖／教育部提供）

▲機器人師資培訓。（圖／教育部提供）

也因這樣的三管齊下，讓北新國中很快成為全國機器人比賽的常勝軍，104學年度起落實全校所有學生人手一機上機器人課，106學年度成為國教署108課綱「科技領域前導學校」，107學年度成為「自造教育及科技中心」、「生活科技示範模組教室」等。

目前北新擁有62套樂高機器人、超過50套mBot機器人、智高機器人數十套、BrainGo機器人超過百套、小米機器人、Alpha2機器人等設備。而廣受歡迎的育樂營，更在107年度成長到50場次的規模。

在北新任職校長8年，徐吉春除了戮力推動機器人學習，更重要的是繼續深化已超過50年歷史的「幸運草課程」與「泳閱機極奔向世界」，透過幸福閱讀、游泳活化課程、機器人、多元展能、走入社區、小天使小志工等活動，讓學生在忙於課業之外，也能擁有健康的身心。

在徐吉春眼中，似乎每個孩子都是天才，差別只在於是否已找到啟發的鑰匙。給每個孩子一個公平的機會，或許是一切知識與技能教育，最重要的起點。

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