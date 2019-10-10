上海賽照常舉行！　NBA官方微博發文：湖人詹姆斯將對陣籃網厄文

▲NBA官方微博發布訊息，表示上海比賽如期舉行。（圖／翻攝自NBA微博）

記者陳政錄／上海報導

美國職籃NBA中國賽—上海站訂於今（10日）晚上7點30分開打，惟火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）和NBA總裁肖華（Adam Silver）日前言論惹議，一度傳出賽事取消，但NBA官方微博今天上午發文闢謠，指稱賽事今晚如期上演。

NBA官方微博發文表示，「今晚19：30，勒布朗-詹姆斯（LeBron James）將帶領湖人隊在NBA中國賽上海站中對陣凱里-歐文（Kyrie Irving）領軍的籃網隊。」

▲NBA上海賽廣告被拆除。（圖／記者陳政錄攝）

這是NBA今年在中國舉辦季前熱身賽中，首次在當日活動舉辦前發文預告，也讓不少昨天下午臨時被通知「微博NBA球迷日」被取消的網友鬆了一口氣。

據了解，日前火箭隊總管莫雷在推特發文「撐香港」，引發大陸當局和網友不滿，NBA總裁肖華（Adam Silver）表態支持雇員言論自由，也被視為「不當表態」，導致原定8、9日於上海舉行的湖人、籃網兩隊NBA Cares、球隊公開訓練、賽前記者會、球迷之夜等活動均被宣告取消。

▼NBA中國賽上海站，原定於9日晚上，在東方體育中心舉辦微博NBA球迷日活動，但臨時喊卡，現場一片冷清（圖／記者陳政錄攝）

目前，Adam Silver已在8日晚上抵達上海，並表態此行目的是「尋求中方理解」，預計出席今晚的賽前記者會，但據《ETtoday新聞雲》記者昨日實地前往比賽場地—上海梅賽德斯奔馳文化中心，場外贊助商攤位均已拆除，另原訂舉辦賽前記者會外的酒店大型廣告，也遭到拆除，更有大批球迷聚集酒店門外，除了追星，也戴著五星旗揮舞表達訴求。

而NBA官方微博發文後，也引發大陸網友留言熱議，發表包括「打完比賽好聚好散吧。」；「堅決不去，打死不看，希望球館一個中國觀眾都沒有。」；「買了票就去看，穿得紅一點就行」，並提醒「去看得記得帶國旗和橫幅」等言論。

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