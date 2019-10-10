　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

謝龍介證實韓國瑜15日起請假選總統　與蔡英文「直球對決」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲韓國瑜競選辦公室副執行長、國民台南市黨部主委謝龍介證實，韓國瑜將在10月16、17日開始請假，全心投入總統選舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲韓國瑜競選辦公室副執行長、國民台南市黨部主委謝龍介證實，韓國瑜將在10月16、17日開始請假，全心投入總統選舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市長長韓國瑜傳出在10月15日市政會議後開始請長假投入總統選戰，引起綠營嚴厲批判，韓國瑜競選辦公室副執行長、國民台南市黨部主委謝龍介證實，韓國瑜將在10月16、17日開始請假，全心投入總統選舉，謝龍介說韓國瑜將與蔡英文直球對決，看誰能讓中華民國經濟更好，路能走得更廣更遠。

▲韓國瑜競選辦公室副執行長、國民台南市黨部主委謝龍介證實，韓國瑜將在10月16、17日開始請假，全心投入總統選舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高雄市長韓國瑜傳出將在10月15日中午後開始請假，展開全台傾聽之旅，投入總統大選，消息傳出引起民進黨議員罵翻天，要求韓國瑜請假外，加碼請辭市長。台灣基進高雄黨部甚至說國瑜「現在辭職，『韓』假就開始了，不要浪費高雄的時間。」面對綠營火力全開的猛烈抨擊，韓國瑜陣營沒有明確回應。

身兼韓國瑜競選辦公室副執行長、國民台南市黨部主委謝龍介，10日證實韓國瑜將在10月16、17日開始請假，全心投入總統選舉。謝龍介說，韓國瑜身為高雄市長，對高雄市民有承諾，但他感到經費、建設完全受到民進黨中央政府阻擋，瓔完成承諾已幾乎不可能，韓國瑜「唯有取得中央政權，才可讓高雄變更好」。

對於部分高雄市民對於韓國瑜無法專心高雄市政，而要去選總統感到不滿，謝龍介則認為，這些不諒解的市民朋友，就算韓國瑜不離開高雄，對方也一樣不會諒解。

▲韓國瑜競選辦公室副執行長、國民台南市黨部主委謝龍介證實，韓國瑜將在10月16、17日開始請假，全心投入總統選舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介說，韓國瑜若不請假，那他每天在高雄市議會必成為焦點，由民進黨議員替蔡英文助攻，再透過網路全面性散播韓國瑜負面訊息到全國各地，加深韓國瑜負面形象，與其這樣受困，很多人就建議韓國瑜應該請假，全心全意投入這場總統選舉。

謝龍介指出，韓國瑜請假之後，就能跟蔡英文「直球對決」，讓大家看清民進黨執政3年多來，造成台灣要亡國，這是韓國瑜責任嗎？是在野黨責任嗎？雙方也可以把政策提出來辯論交鋒，看誰能讓中華民國經濟更好，路能走得更廣更遠。

謝龍介說，韓國瑜請假後預計10月19、20日到台南與6名台南市立委參選人造勢跑行程，國民黨絕對會全力以赴，投入選戰爭取2020勝選。

▲韓國瑜競選辦公室副執行長、國民台南市黨部主委謝龍介證實，韓國瑜將在10月16、17日開始請假，全心投入總統選舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，韓國瑜陣營要打一場非典型的「韓式選戰」，除了將競選總部設於高雄之外，韓國瑜將於選戰倒數3個月與國民黨中央合體，從台灣最南端開始進行全台22縣市的傾聽之旅，除將與各界業者座談，也將直接夜宿當地貼近庶民心聲、與基層交心，韓國瑜將以「庶民」的形象，來區隔與總統蔡英文不同風格。

ET快訊
快訊／虎尾158縣道死亡車禍！機車雙載碰撞砂石車　倒地遭輾雙
袁惟仁消失1年「瘦成皮包骨」！搏鬥死神痕跡曝光…目擊驚：認不
「1500元枕套變金鍊」她取貨慘哭：明明沒出貨　苦主1招讓詐
500萬買房送妻！婚禮沒錢宴客…公主女「大聘100萬」嗆：自
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

謝龍介證實韓國瑜15日起請假選總統　與蔡英文「直球對決」

劍湖山世界國慶連假　水樂園冬眠倒數「搶快衝一波」

獨／皮影戲國寶許福助離世　孫女嘆「傳男不傳女」百年劇團無人掌

台南藝術節首演《府城流水席》華麗開場　黃偉哲：大家相揪秋日遊台南

慶祝雙十國慶　彰化嘉年華遊行超吸睛

少棒隊住台中飯店…房號撕開竟是「封條」！驚動市府追查3層大違建

汽修廠鐵皮屋大違建　三峽警祭鐵腕強制拆屋消滅治安污染源

桃園國慶晚會觀看人潮不如預期　青埔今晚交通很順暢

2019國慶晚會　蔡英文：今年是台灣投資大爆發的一年

2019國慶晚會　讓世界看見國門之都桃園　鄭文燦做到了！

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

15元爆漿泡芙、免費咖啡喝到飽！新竹「豐蛋糕」插旗桃園

「7公分爆餡車輪餅」日賣上千顆！夯到婉拒3千人國慶晚宴：來不及

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

謝龍介證實韓國瑜15日起請假選總統　與蔡英文「直球對決」

劍湖山世界國慶連假　水樂園冬眠倒數「搶快衝一波」

獨／皮影戲國寶許福助離世　孫女嘆「傳男不傳女」百年劇團無人掌

台南藝術節首演《府城流水席》華麗開場　黃偉哲：大家相揪秋日遊台南

慶祝雙十國慶　彰化嘉年華遊行超吸睛

少棒隊住台中飯店…房號撕開竟是「封條」！驚動市府追查3層大違建

汽修廠鐵皮屋大違建　三峽警祭鐵腕強制拆屋消滅治安污染源

桃園國慶晚會觀看人潮不如預期　青埔今晚交通很順暢

2019國慶晚會　蔡英文：今年是台灣投資大爆發的一年

2019國慶晚會　讓世界看見國門之都桃園　鄭文燦做到了！

阿樂哭了！外景節目輸遊戲自責⋯浩角翔起暖心安慰

速霸陸XV GT 10月中旬在台現身　年底可望一睹Forester GT新車

梁文音人妻大解放！　比基尼辣照罕見曝光...網全看傻「身材太好了」

韓國瑜直播兩岸政策　網友酸：國旗背板看你唬爛「看不下去」

從「這個國家」到「中華民國台灣」　蘇起揭蔡英文背後陰謀

咬下會爆汁！熱河街超夯生煎湯包　搭配油豆腐細粉湯超滿足

戴資穎訓練好身手連BWF都回應　外媒大讚練就出今日球后

謝龍介證實韓國瑜15日起請假選總統　與蔡英文「直球對決」

自掏腰包辦暑期營　校長徐吉春力推「AI機器人」翻轉國中生人生

上海賽照常舉行！　NBA官方微博發文：湖人詹姆斯將對陣籃網厄文

地方熱門新聞

球員住台中飯店…房號撕開竟是封條

節目開演不到一半　僑胞區走了大半

三芝斷橋　市府待鑑定出爐究責

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

汽修廠鐵皮屋違建　警強制拆屋

讓世界看見國門之都桃園　他做到了

蔡英文宣稱　2019年台灣投資大爆發

都市女下嫁農村　23年甘之如飴

西螺大橋文化節　踩街嘉年華登場

花蓮「花生湯用罐裝」　老闆娘回應了

台南雞肉料理席開百桌

2019國慶煙火　確定落腳屏東

更多熱門

相關新聞

蘇起解析蔡英文兩岸政策背後陰謀

今天是中華民國108年生日，總統蔡英文的國慶談話全文共2135字中，23次單獨稱「台灣」，僅有5次單獨提「中華民國」，並宣稱「中華民國台灣六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識」。對此，前國安會秘書長蘇起解析，蔡英文的談話內容從「這個國家」到「中華民國台灣」，目的是要達成「半個正名、半個制憲、半個公投」。

韓直播兩岸政策　網友酸：國旗背板都看不下去

韓國瑜轟蔡英文送槍給大陸傷害台灣

確定了！謝龍介證實15日開始「放韓假」　

韓國瑜民調低迷　朱立倫：只靠國民黨員穩袂條

關鍵字：

謝龍介韓國瑜選總統蔡英文2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

晨翔爆熱戀大2歲甜美女神！

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

教訓女兒！媽往「後腦杓一巴」她當晚身亡

「戒指+頭髮」秒知未來生男生女　網友都說毛

淫媒花名冊瘋傳！驚見「八點檔一姐」陪睡1次30萬

36H巨球阿拉蕾！全光單穿牛仔吊胸上2點險走光

他用「棉花棒挖耳朵」竟昏迷！醫曝「超慘後果」

侵門踏戶前2天　王瞳回收艾成

更多

最夯影音

更多
澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年
李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面