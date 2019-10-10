謝龍介證實韓國瑜15日起請假選總統　與蔡英文「直球對決」

▲韓國瑜競選辦公室副執行長、國民台南市黨部主委謝龍介證實，韓國瑜將在10月16、17日開始請假，全心投入總統選舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市長長韓國瑜傳出在10月15日市政會議後開始請長假投入總統選戰，引起綠營嚴厲批判，韓國瑜競選辦公室副執行長、國民台南市黨部主委謝龍介證實，韓國瑜將在10月16、17日開始請假，全心投入總統選舉，謝龍介說韓國瑜將與蔡英文直球對決，看誰能讓中華民國經濟更好，路能走得更廣更遠。

高雄市長韓國瑜傳出將在10月15日中午後開始請假，展開全台傾聽之旅，投入總統大選，消息傳出引起民進黨議員罵翻天，要求韓國瑜請假外，加碼請辭市長。台灣基進高雄黨部甚至說國瑜「現在辭職，『韓』假就開始了，不要浪費高雄的時間。」面對綠營火力全開的猛烈抨擊，韓國瑜陣營沒有明確回應。



身兼韓國瑜競選辦公室副執行長、國民台南市黨部主委謝龍介，10日證實韓國瑜將在10月16、17日開始請假，全心投入總統選舉。謝龍介說，韓國瑜身為高雄市長，對高雄市民有承諾，但他感到經費、建設完全受到民進黨中央政府阻擋，瓔完成承諾已幾乎不可能，韓國瑜「唯有取得中央政權，才可讓高雄變更好」。

對於部分高雄市民對於韓國瑜無法專心高雄市政，而要去選總統感到不滿，謝龍介則認為，這些不諒解的市民朋友，就算韓國瑜不離開高雄，對方也一樣不會諒解。

謝龍介說，韓國瑜若不請假，那他每天在高雄市議會必成為焦點，由民進黨議員替蔡英文助攻，再透過網路全面性散播韓國瑜負面訊息到全國各地，加深韓國瑜負面形象，與其這樣受困，很多人就建議韓國瑜應該請假，全心全意投入這場總統選舉。

謝龍介指出，韓國瑜請假之後，就能跟蔡英文「直球對決」，讓大家看清民進黨執政3年多來，造成台灣要亡國，這是韓國瑜責任嗎？是在野黨責任嗎？雙方也可以把政策提出來辯論交鋒，看誰能讓中華民國經濟更好，路能走得更廣更遠。

謝龍介說，韓國瑜請假後預計10月19、20日到台南與6名台南市立委參選人造勢跑行程，國民黨絕對會全力以赴，投入選戰爭取2020勝選。

據了解，韓國瑜陣營要打一場非典型的「韓式選戰」，除了將競選總部設於高雄之外，韓國瑜將於選戰倒數3個月與國民黨中央合體，從台灣最南端開始進行全台22縣市的傾聽之旅，除將與各界業者座談，也將直接夜宿當地貼近庶民心聲、與基層交心，韓國瑜將以「庶民」的形象，來區隔與總統蔡英文不同風格。