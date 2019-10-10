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韓國瑜穿國旗戰力+9　轟蔡英文送槍給大陸「我會拿槍捍衛主權」

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▲韓國瑜開直播談兩岸白皮書。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜開直播談兩岸白皮書。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、許宥孺、洪正達／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜，在10月10日國慶日當天，和國政顧問團總召張善政、兩岸小組召集⼈趙建民、前國安會秘書長蘇起及前國安局局長蔡得勝，一行人穿上國旗裝，慶祝中華民國生日，同時發布兩岸政策白皮書，大談兩岸議題 ，同時強調只要有人要傷害中華民國，自己絕對會拿槍來捍衛。

韓國瑜指出，總統蔡英文以「辣台妹」自居，經常用嗆辣性言語挑釁兩岸關係，雖然揚言守護台灣愛台灣，但其實內心根本不正視中華民國的存在，「一直在餵台灣人民吃芒果乾，充其量只能說是芒果蔡」。蔡英文執政三年多，不但讓兩岸之間喪失互信，22個邦交國更一口氣斷交7國、僅剩15國，陷入史上最孤立的困境。

▲▼韓國瑜國政顧問團，兩岸政策白皮書發布記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜開直播談兩岸白皮書。（圖／記者洪正達攝）

「台灣安全、人民有錢」是韓國瑜提出的總統條件，但蔡英文這幾個月來，頻頻靠反送中議題撿到槍，「其實是把槍送給對岸來傷害台灣」，讓台灣變得不安全、人民也因經濟蕭條，變得更不有錢；韓國瑜呼籲，我們應在捍衛中華民國主權下，堅持一中各表的九二共識，讓兩岸恢復互信、建立朝野對話機制，並以台灣民主化的成功經驗，為大陸的政治改革提供借鑑。

創造九二共識一詞的國政顧問團成員、前國安會秘書長蘇起談到，現今的台灣面臨生死關頭，「我非常擔心明年只要蔡英文選上，台灣會進入火山爆發的情況」，蘇起指出，九二共識這碗熱湯，被民進黨加了許多有毒的添加物，最後更把一國兩制也加進去，民進黨拿著這碗毒湯來跟台灣人民推銷，完全扭曲九二共識的原意。

前國安局局長蔡得勝痛批蔡英文，只會講自爽的幹話，跟似是而非的歪理，挑起兩岸仇視，政府不要講說不會發生戰爭，而是應該告訴我們，一旦發生戰爭，我們該怎麼保護自己？兩岸小組召集⼈趙建民更當場提問蔡英文：要破壞現狀走向不歸路嗎？要繼續搞對立撕裂台灣嗎？要經濟停滯人民沒錢賺嗎？要青年上戰場還是有職場？要台灣走出去還是被放棄？

▲▼韓國瑜國政顧問團，兩岸政策白皮書發布記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜開直播談兩岸白皮書。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜強調，兩岸目前不存在統一或獨立的條件，台灣不是任何人的附屬品，自己身為總統參選人，絕不允許有人傷害台灣，「我一定會拿槍悍衛中華民國主權，相信所有國人同胞都跟我抱著一樣的想法」。

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