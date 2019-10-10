韓國瑜直播兩岸政策　網友酸：國旗背板看你唬爛「看不下去」

▲韓國瑜國政顧問團，兩岸政策白皮書發布記者會。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜10日中午攜手國政顧問團開直播，發布「兩岸政策白皮書」，談兩岸立場與願景，會後接受媒體提問，關於「如何恢復兩岸對話？」，韓國瑜將球先拋給前國安會秘書長蘇起來回答，最後自己才補充，「要趨吉避凶」。

▲蘇起出席韓國瑜國政顧問團，兩岸政策白皮書發布記者會。（圖／記者洪正達攝）

媒體提問，韓國瑜要如何恢復兩岸對話？恢復以往的馬習會，甚至可能會發生的「韓習會」？韓國瑜將球拋給前國安會秘書長蘇起，蘇起說，九二共識被民進黨加了很多有毒添加物，甚至還把一國兩制給加進去，變成一碗毒湯藥，是蔡英文總統騙老百姓，要爭取選票的，蔡總統總是跟外面鬥，現在還鬥到香港去，現在除了家暴，還跟隔壁大鄰居吵架，這個家怎麼維持下去？

韓國瑜最後僅補充，兩隻手要握盡所有可以結交的朋友，腦要很清楚台灣沒有資源，要趨吉避凶，緊緊掌握住最高自由民主價值。

韓國瑜選在國慶日開直播，一共吸引75000人次收看、1684則留言，網友觀看直播時也留言表示，「為了爭大位，搞到最後讓蔡英文連任，這樣好嗎？」、「都沒辦法把高雄顧好了」、「國瑜阿！升個旗後面的國旗背板都看你唬爛看不下去惹」。