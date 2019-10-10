參加桃園張老旺升旗典禮　郭台銘：認同國旗才會認同國家

記者沈繼昌／桃園報導

前鴻海集團創辦人郭台銘10日出席桃園市張老旺自辦國旗屋升旗典禮，郭台銘指出，他很榮幸參加這場升旗典禮，看的這麼多的飄揚的國旗很感動，現場的國旗數量遠比凱道多，每個人來參加升旗典禮的人都認同這面國旗，不管誰執政，認同這面國旗才會認同這個國家，也是真心愛這個國家。

▲前鴻海集團創辦人郭台銘10日參加桃園市張老旺國旗屋自辦升旗典禮，揮舞國旗向民眾致意。（圖／記者沈繼昌攝）

▲郭台銘參加桃園市張老旺國旗屋升旗典禮，升旗時大聲唱國歌。（圖／記者沈繼昌攝）

位於桃園市龍岡雲南文化公園旁的國旗屋，創辦人張老旺已連續25年自辦升旗典禮，參與者都是自發性從各地趕來，張老旺說，今年布置的國旗比往年多很多，其中贊助最多的2個人，一個是曾到國旗屋造訪的鴻海集團創辦人郭台銘，另一個就是高雄市市長韓國瑜以及韓粉，郭台銘親臨參加升旗典禮，但會場也留一個位置給韓粉，大家不分黨派一起來升國旗、愛國旗與愛這個國家。

▲郭台銘參加桃園市張老旺國旗屋升旗典禮強調，認同這面國旗就是真心愛國家的人。（圖／記者沈繼昌攝）

郭台銘在升旗前受訪時表示，這場民間自辦的國慶典禮，國旗數量遠比凱道多，這裡每個人都認同國旗，不分大小，對國旗的愛發自內心，真心覺的現場的人，是真心的愛這國家，愛這面國旗，國家要團結，人民才可以幸福安康，國家團結要靠認同這面國旗，以後不管誰執政，都要認同這面國旗，認同這面國旗，才會認同這面國家。

▲郭台銘參加桃園市張老旺國旗屋升旗典禮後，與郭粉合影留念。（圖／記者沈繼昌攝）

郭台銘參加升旗典禮致詞時，台下有韓粉多次高喊「韓國瑜凍蒜」企圖打擾郭，但郭台銘始終笑容以對，會後還留下時間與郭粉拍照留念，場面一度差點失控，郭台銘還與張老旺、郭辦發言人蔡沁瑜等人到國旗屋米干店品嘗雲南小吃美食，直呼這真的很好吃。

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