國5車速不到20公里「估塞到傍晚」！　下午避開4地雷路段

▲國道5號估塞11小時，到傍晚才得以紓解。（圖／ETtoday資料照）

記者胡順惠／台北報導

今日是雙十國慶連假第一天，高速公路一早就湧入南下車潮，國5南港系統到石碇更出現「紫爆」狀態，時速低於20公里，預估一路塞到16時左右才得以紓解。高速公路局提醒，下午國1南向湖口至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3南向烏日至霧峰、國5南向南港系統至坪林等路段，可能出現車多壅塞情形，用路人需即時掌握最新路況。

截至12時，高公局即時路況顯示，國1北向圓山至汐止、高架五股至汐止端路段有車多情形；國5南向南港系統至頭城路段仍持續車多。高公局表示，截至上午12時，國道全線總延車公里為53.4百萬車公里，預估本日交通量為122百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

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高公局指出，西部國道路網於上午6時即出現南向車潮，壅塞路段包含國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3南向樹林至關西等；7時北部路段實施南向高乘載管制後，北部南向路段車多情形逐漸紓解；另國3北向於7時起陸續發生數起交通事故，造成北向經由南港系統往宜蘭方向車流量減少。

另外，最壅塞的國5則是從上午5時即湧入往宜蘭、花蓮之車潮。高公局說，導致南港系統至頭城路段於6時起出現車多壅塞情形，7時實施南向高乘載管制後，於國3南港系統雙向入口回堵車流已獲紓解。

高公局已規劃 4 條長途及 7 條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲國慶連假首日，國5估從凌晨5時塞到下午4時。（圖／高公局提供）

●國慶連假國道疏運措施如下

一、收費措施：

(一)單一費率（即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程）：108年10月10日至10月13日。

(二) 路段差別費率：108年10月10日至10月13日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三) 暫停收費：108年10月10日至10月13日，每日0至5時國道全線暫停收費。



二、入口高乘載管制：

(一) 108年10月10日及11日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

(二) 108年10月12日及13日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：

(一) 108年10月10日至11日0至24時，封閉國 1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口。

(二) 108年10月12日至13日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3 竹南北向入口。



四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，108年10月10日至10月13日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：

(一) 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

(二) 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱）。

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