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劍湖山世界國慶連假　水樂園冬眠倒數「搶快衝一波」

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▲今日連假第一天，劍湖山世界主題樂園上午湧入大量人潮。（圖／劍湖山世界提供）

▲今日連假第一天，劍湖山世界主題樂園上午湧入大量人潮。（圖／劍湖山世界提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

劍湖山世界主題樂園，國慶連假推出身分證字號只要有1或0，就能以299元的優惠票價，祖孫、親子同遊主題樂園與水樂園。飽覽雲嘉彰投平原風光的幸福摩天輪，水樂園造浪池戲水等水上遊樂設施，都遊客喜愛，主題樂園中的水樂園，將於國慶連續假期結束後暫時「冬眠」，等候明年夏天再開啟迎接戲水人潮。

今日連假第一天，劍湖山世界主題樂園上午湧入大量人潮，古坑周邊道路車多，更有民眾擔心塞車一早8點多就在入口處等候入園，劍湖山世界主題樂園108年國慶連假擴大優惠活動，除了配合政府秋永旅遊補助的政策，12歲以下的兒童，帶健保卡由家長或老師陪同，就能免費暢遊主題樂園；主題樂園中的水樂園，將於國慶連續假期結束後暫時進入「冬眠」暫停開放，等候明年夏天再開啟迎接戲水人潮，玩水最後衝一波趁現在。

▲今日連假第一天，劍湖山世界主題樂園上午湧入大量人潮。（圖／劍湖山世界提供）

▲今日連假第一天，劍湖山世界主題樂園上午湧入大量人潮。（圖／劍湖山世界提供）

劍湖山世界協理段鴻裕指出，劍湖山渡假大飯店也配合政府秋冬旅遊補助專案，即日起至年底，推出一泊二食加主題樂園入園門票，每人只要2399元，每房還加送200元館內消費抵用券乙張、夜市消費券乙張；歡迎遊客來體驗豐富的台灣咖啡節小旅行，享受手沖咖啡的美味。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

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