傻眼！開車聞到燒焦味　打開引擎蓋驚見松鼠藏「200顆核桃」

▲霍莉開車時發現車子有燒焦味，打開引擎蓋發現滿滿的核桃。（圖／翻攝自Facebook／Chris Persic，下同）

實習記者施怡妏／施怡妏

美國女子霍莉（Holly）日前要開車出門時，發現車子有燒焦味道，引擎蓋一直發出奇怪聲音，於是急忙打電話向丈夫克里斯·佩爾西奇（Chris Persic）求救。克里斯要她打開引擎蓋，結果發現裡面足足裝了200多顆的核桃，猜測是附近松鼠藏起來的。

據CNN報導，住在匹茲堡的霍莉，7日要出門時發現車子有異味，連忙打電話向丈夫求救，依著指示她打開引擎蓋後，驚見一幕奇景，便拍了照片傳了一封簡訊給丈夫，只見她2016年出廠的起亞Sorento引擎蓋下滿滿都是核桃跟草堆。

▲克里斯說，有些核桃正在烘烤。

克里斯表示，當他看到照片時下巴差點嚇得掉下來，於是急忙趕回家幫忙，兩人花了至少45分鐘才清理乾淨。克里斯說，「不只引擎蓋，連電池下方、散熱氣周圍都可以看到。」還好當天是下雨天，「如果沒有雨淋，這些草是助燃工具，整台車可能因此而著火。」

夫妻倆後來將車子送到附近修車廠尋求幫助，幸好車子無任何受損，還可以正常使用。克里斯笑說，這些松鼠「看起來就像在為接下來的三個冬天儲備糧食。」據悉，這台車才剛買不久，除了需要清理外，並無任何大礙。