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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公布兩岸政策　韓國瑜轟蔡英文販售亡國感：反台獨、反一國兩制

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▲韓國瑜開直播談兩岸白皮書。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜開直播談兩岸白皮書。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、許宥孺、洪正達／高雄報導

2020總統大選國民黨參選人韓國瑜選在10日中午開直播，也在國政顧問團長張善政的陪同下，宣佈了自己「兩岸政策白皮書」，而且還酸了蔡英文是「芒果菜」。

韓國瑜「兩岸政策白皮書」全文：

2020年大選是兩岸和平或戰爭的選擇，也是中華民國存亡的關鍵。「芒果蔡」正把台灣帶向兩岸對撞的不歸路，票投蔡英文，台灣變戰場，我的未來沒有夢；票投韓國瑜，台海有和平、子孫有願景。

問題分析：當前兩岸關係如失控列車
1. 斷交總統、外交挫敗
(1) 蔡政府口口聲聲守護台灣，其實是「仇中害台愛自己」。中華民國主權瀕臨消失，人民對亡國的恐懼日增，「辣台妹」其實是「芒果蔡」。
(2) 執政三年多，兩岸喪失互信，22個邦交國斷交7國僅剩15國，中華民國陷入史上最孤立的困境。
(3) 無法參與兩個聯合國有關台灣民眾健康和旅行安全的周邊組織（世界衛生大會和國際民航組織）。
(4) 7個以中華民國冠名的非邦交國代表處，國名全遭刪除，44家外籍航空公司網站矮化台灣地位。
2. 現狀不保、和平穩定備受威脅
(1) 蔡政府不斷反中仇中，無異逐步將兩岸推向戰爭邊緣；台海若開戰，台灣淪為戰場。
(2) 兩岸對話變對抗，刺激大陸民眾武統之聲高漲，共軍機艦繞台或跨越台海中線挑釁成常態。
(3) 對內撕裂族群、升高對立破壞團結，假借國安之名行綠色恐怖之實，傷害台灣民主價值。
3. 經濟停滯、(全民)荷包失血
(1) 蔡政府只會政治鬥爭挑起對立，經濟一籌莫展，人才出走，台灣經濟邊緣化。
(2) 兩岸戰爭風險提升，投資與消費雙雙疲軟。
(3) 和平紅利喪失殆盡，來台陸客銳減，旅遊業(面臨)蕭條。
(4) 兩岸對抗影響台灣農、漁、工產品銷售中國大陸，也妨礙台灣融入區域經濟機制，讓台灣產品出口面臨邊緣化的危險。
4. 政府無能、人民受害
(1) 兩岸司法互助協議及通報機制停擺，民眾人身安全失去保障。
(2) 海基會功能盡失、台商投訴無門。
蔡英文的「顧主權要尊嚴」換來的卻是搞對抗搞戰爭，假如繼續執政，台海更危險，外交更孤立，經濟更蕭條，青年前途更艱難。

我們的立場與願景：愛台灣，護中華；顧腹肚，拚未來
1. 捍衛中華民國、確保台灣安全
(1) 大陸當局必須正視中華民國存在的事實與制度。
(2) 堅守中華民國憲法、台灣優先、堅持自由民主、發揚中華文化。
(3) 捍衛中華民國主權，以「一中各表的九二共識」再創兩岸和平穩定發展。
(4) 強化國防，消除亡國感、找回安全感，台灣遠離戰場。
(5) 廣結國際善緣，親美友日睦鄰。
2. 反對「一國兩制」、反對台獨
(1) 堅持台灣自主，反對蔡政府利用中華民國掩護其台獨行徑；反對破壞中華民國主權，危害台海和平的任何作法。
(2) 兩岸交流規範化，與時俱進檢視現行相關法規，反對假國安名義行綠色恐怖之實。
(3) 中華民國是擁有憲法和軍隊的主權國家，而香港只是中共轄下的一個特別行政區。反對民進黨將台灣和香港畫上等號。
(4) 支持香港人民追求自由與民主，呼籲大陸政府尊重香港人民的訴求，並落實「港人治港」理念。
3. 兩岸和平雙贏
(1) 恢復兩岸互信與對話機制，落實兩岸協議，確實保障在陸國人權益。
(2) 求同化異，進行制度之爭，以台灣民主化的成功經驗，為大陸的政治改革提供借鑑，落實民有、民治、民享的理念；只有大陸民主化，才能真正確保兩岸和平發展。
(3) 大陸當局應推動政治改革，建立自由民主體制，香港問題就能迎刃而解，兩岸也能永保和平。
4. 人民有錢、台灣繁榮
(1) 善用台灣產業優勢，擴大經貿旅遊利得，讓庶民分享兩岸和平紅利。
(2) 以兩岸和平為利基，和國際上主要經濟體簽訂自由貿易協定，加入亞太區域經濟整合。
兩岸和平相處，無戰火威脅；彼此尊重，無大小之分；合作互利，享繁榮之樂；共創未來，享共同民主價值。

政策主張
1. 消除兩岸和平穩定威脅，恢復互信，重建「兩岸對話架構」，確保台灣永 續安全，開創兩岸國際共存共榮空間。
2. 優先處理民生相關議題，庶民均享兩岸和平紅利，落實「人民有錢」的理念。
3. 推進民間有序交流機制
(1) 健全兩岸經貿交流平台，行銷台灣工農漁業產品。
(2) 鼓勵兩岸宗教、文化、體育、醫療等各層面交流。
(3) 確保台灣人民赴陸投資、經商、求學、旅遊之合理待遇。
4. 暢旺台灣經濟、優化兩岸產業合作在確保主權與經濟安全的前提下，完成ECFA後續有利台灣產品出口和相關民生議題之協商。
5. 反對蔡政府「反中仇中」的挑釁作為，兩岸應在中華民族與中華文化的基礎上，保護文化資產，提升中華文化軟實力。
6. 落實台商服務，積極創造有利經營環境
(1) 擴大兩岸產業優勢互補，共同開拓國際市場，賺全世界的錢。
(2) 因應美中經貿情勢變化，協助大陸台商資源配置與全球區位佈局，並適度引導台商回台投資。
7. 加強兩岸青年交流合作
(1) 搭建兩岸青年就業媒合機制，優化兩岸青年發展環境。
(2) 在平等互惠的原則下，增加陸生來台就讀的名額，鼓勵兩岸文教交流，
(3) 增進兩岸年輕人對多元價值的相互理解與尊重，建構永續和平的基礎。

結論：
兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇，我們的責任，是努力推動建立朝野對話機制，尋求台灣內部的兩岸共識，營造更有實力、更和平的環境與條件。

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