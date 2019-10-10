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Q版玩偶＋創意飛機...農產花車遊行大比拼　晚上化身精靈賀國慶

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▲▼農委會國慶花車。（圖／農委會提供）

▲農委會使用大量的國產盆栽及鮮花打造國慶花車。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

為歡慶中華民國生日，農糧署今（10日）邀請國內花卉產業團體使用大量的國產盆栽及鮮花，配合今年國慶主題「攜手世界　台灣耀飛」，以外銷亮眼的農產品設計出Q版人物及創意飛機，搭配外銷花卉精心製作「花現台灣、花見幸福」主題花車，展現雙十國慶歡樂氣氛。

農委會表示，今年花車設計主要以我國外銷亮眼農產品為主角，將蝴蝶蘭、文心蘭、火鶴花、香蕉、鳳梨、芒果及釋迦等，以Q版玩偶設計搭配數十種外銷精品切花、盆花及觀葉植物設計佈置，向國人展現我國多樣國產花卉精采樣貌，車頭以飛機造型設計意含農產品外銷一飛沖天，慶祝中華民國國運昌隆，讓台灣花卉產業在世界舞台發光發熱。

請繼續往下閱讀...

農委會指出，今天花車上請歡樂聯盟表演藝術工作室表演者擔綱隨車表演，展現雙十國慶歡樂氣氛，年輕舞者洋溢青春活力與國慶花車主題相輔相成，共同歡慶中華民國生日。

農委會說明，國慶花車將在國慶當日展演後，配合國慶大會籌辦單位進駐中正紀念堂做定點展示，在今天下午5點開展，接下來11日至20日每天上午9點至下午9點開放參觀，白天花車展出，晚上化身花燈精靈，展現花車的日夜間不同風貌，現場並有舞台表演、創意特色市集等活動，歡迎民眾一起來欣賞國慶花車，支持台灣農業。

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