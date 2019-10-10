環時總編胡錫進：美國有力量「迫使席瓦」說支持莫雷的話

▲NBA上海賽即將登場，大陸球迷挺詹姆士。（圖／記者陳政錄）

記者蔡紹堅／綜合報導

NBA總裁席瓦（Adam Silver）對於「莫雷事件」的發言引起了許多大陸網友的不滿，並被要求道歉。不過，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進認為，無需對席瓦的談話本身很憤怒，誰處在席瓦的位置上都很難，「美國有一股強大的力量迫使席瓦說『支持莫雷』，玩弄『向中國的球迷道歉與支持莫雷的言論表達權並不矛盾』的辯證法。」

▼NBA總裁席瓦。（圖／達志影像／美聯社）







胡錫進在微博上表示，此時的席瓦作為NBA總裁，無論說什麼都只會越抹越黑，「我仔細看了他的表態，客觀說，他沒有進一步挑釁中國公眾的意思。他的原話是『我支持莫雷，同時也支持蔡崇信』。而蔡崇信是NBA布魯克林籃網的老闆，他主張尊重中國球迷，認為涉及中國主權的問題沒有討價還價的餘地。」

胡錫進指出，很顯然，席瓦講那番話的本意是想安撫正在暴跳起來的美國輿論，同時盡量不得罪連日來持續聲討莫雷的中國網民們。但顯然失敗了，中美輿論沒有一頭對席瓦試圖左右逢源的言論感到滿意，「這場突如其來的衝突無疑是美方挑釁引起的，美方的政治正確性表現得越瘋狂，將從中國互聯網上引發越激烈的反彈，結果就是美方用自己荒唐的傲慢親手扼殺NBA在中國的市場。中國公眾其實至始至終都處在對美方態度進行回應的位置上，我們不是挑釁者，但我們是對自己權利的堅定捍衛者。」

▼NBA上海賽廣告拆除。（圖／記者陳政錄攝）

胡錫進認為，「我們無需對席瓦的談話本身很憤怒，相信誰處在他的位置上都很難，而是要堅決抵制美國社會中正在刮起的反華旋風。莫雷幹的是很愚蠢、無禮的事情，他是在NBA即將舉行一系列中國市場推廣活動之前上傳那個冒犯中國公眾的推特的，這樣的逞能反映了他的嚴重低情商和不負責任。」

胡錫進提到，相信很多NBA的人不可能支持莫雷，因為席瓦損害了NBA的利益，但是美國有一股強大的力量迫使席瓦說「支持莫雷」，玩弄「向中國的球迷道歉與支持一個人（莫雷）的言論表達權並不矛盾」的辯證法。

▼NBA上海賽球迷之夜突取消。（圖／記者陳政錄攝）

胡錫進說，美國的議員們紛紛赤膊上陣，但他主張，中國的官方無需參與此事，「NBA在中國的推廣是市場行為，而組成中國市場的是廣大球迷和公眾。如何尊重中國市場，或者如果真的有志氣就割掉中國這塊市場，讓NBA和美國的政治及輿論精英們去糾結吧。」

胡錫進強調，中國的公眾至少在NBA的問題上是消費者，有權利在精神上更加舒服一點，甚至任性一點，「美國的精英們想把NBA在中國的推廣銷售變成強勢的美國政治正確的傲慢展示，他們休想。」

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）