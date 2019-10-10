匈牙利市長曬「黑寡婦」合照騙支持　史嘉蕾喬韓森：我才沒挺你

▲史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

有時明星會表態相挺與自己理念相近的政治人物，但有時候講過的話也會被故意過度詮釋。好萊塢影星史嘉蕾喬韓森在匈牙利拍攝「黑寡婦」獨立電影期間，曾向布達佩斯市長塔洛斯（Istvan Tarlos）表示，感謝布達佩斯的友善與美麗。沒想到這段話卻被用來當作競選文宣，曲解為「喬韓森對塔洛斯的評價非常高」，喬韓森得知此事後，也向媒體否認此事。

法新社報導指出，上個月匈牙利《波爾斯報》（Bors newspaper）刊登了一張史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）與匈牙利市長塔洛斯得合照，還在報導中指出，喬韓森非常讚賞塔洛斯，並高度肯定塔洛斯想要競選連任的決心。對此喬韓森發出聲明表示，她並未支持塔洛斯，而是在短暫的會面中，「對布達佩斯的好客、美麗和魅力的表達最真摯得感謝。」

另外，喬韓森也在聲明中指出，只有布達佩斯的公民才能選擇下一任市長，這是一個非常重要的選擇，「我鼓勵布達佩斯的每一位公民勇敢起來，像英雄一樣行動，根據自己的良知投票。」塔洛斯本人則否認有利用明星來宣傳。

不過，除了史嘉蕾喬韓森以外，就連威爾史密斯（Will Smith）、麥特戴蒙（Matt Damon）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），都成為這波「假宣傳」的受害者。裘莉的經紀公司也立刻做出澄清，「裘莉並沒有允許任何未發表的文字、肖像，在匈牙利被當作政治用途。」

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