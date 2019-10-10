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NGO、學生團體嚮應民法成年下修至18歲　修民法挺青年陣線下周成軍

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▲▼「修民法挺青年陣線」籲立法院修民法下修成年年齡為18歲。（圖／翻攝台灣公民陣線臉書）

▲「修民法挺青年陣線」籲立法院修民法，將成年年齡下修為18歲。（圖／翻攝台灣公民陣線臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

民法成年年齡下修18歲議題，近日在網路上引發熱議，許多18至20歲青少年呼籲立法院本會期修改民法，成年人年齡從現行的20歲下修為18歲，還給青少年權責相符的公民權利，避免出現「18歲能組成家庭，卻不能組織社團，也不能申請新創補助」的狀況。

長期推動公民權下修18歲的台灣少年權益與福利促進聯盟、臺大學生會、臺灣青年民主協會，以及今周刊，發動組成「修民法 挺青年」陣線，力推民法成年下修至18歲。近日除了由臺大學生會長凃峻清發起於「國發會公共政策網路參與平台」之提案，邀請各方連署支持外，「修民法 挺青年」陣線，更獲得諸多NGO社團、學生自治組織熱烈嚮應，加入推動修法行動。除了目前發動團體外，已經連署支持加入的NGO團體、學生組織有：社團法人台灣親子共學教育促進會、臺灣學論議題論壇、高雄學生民主聯盟、桃園市高中職學生聯合會、和美高中班聯會、高醫透明革命星火社、台灣學權倡議意識組織、逆風劇團、台中二中學生會，嚮應團體還在持續增加中。

「修民法 挺青年」陣線將於10月15日正式集結成軍，召開記者說明修法主張。並希望拜會朝野立院黨團，尋求支持，希冀國會朝野動員，支持排入本會期優先法案完成修法，把自主的權利及義務，交還給青年，讓現行民法成年年齡於18歲轉大人，修民法挺青年陣線邀請各界，一同加入推動「民法下修成年年齡至18歲」行動，響應「修民法，挺青年」！

在台灣，18歲已經負有刑法上的完全責任能力，也必須有服兵役的義務，然而在《民法》上仍被視為未成年，因而導致許多18-20歲的青年，在生活上有諸多不便。放眼全球，英國、法國、德國等歐洲國家，在70年代即已經下修成年年齡為18歲，日本也在2018年將成年人訂為18歲，台灣也應該鬆綁90年前的舊思維，還給青年生活自主權。

「修民法 挺青年」陣線發言人葉大華表示，「18歲青少年公民權的完備，包含政治上的選舉與被選舉權，以及民法的成年年齡規範同等重要。我國現行法令，已認可年滿18歲的青少年，足夠成熟擔任公職、駕車、負起刑事責任、締結婚約、參與公民投票，沒有理由須限制年滿18歲的青少年，不能在銀行開戶、不能簽訂購買手機的合約、不能自主成立人民團體，明顯是現行法令的不一致，導致滿18歲青少年，在民事行為權利上的分裂，並非全然是年齡成熟度與能力問題。

葉大華強調，負責任的政府，應該與時俱進，把自主的權利及義務，交還給青年，積極修法讓民法成年年齡下修至18歲，還給青少年權責相符的公民權利，避免出現「18歲能組成家庭，卻不能組織社團，也不能申請新創補助」的怪異現象。葉大華呼籲，在修憲未完備之前，應先讓現行民法成年年齡轉大人，挺青年負起18歲成年責任。

於「國發會公民參與網路平台」提案的台大學生會會長凃峻清說，「臺大的學生組成裡，大學部至少有將近一半的同學都是18以上、20未滿。在校園的日常生活，也牽涉到許多受限於《民法》行為能力限制的活動，例如：抽宿舍時，需要的戶籍謄本，未滿20歲需要法定代理人委託書或法定代理人自申請；離鄉讀書需要戶頭支領父母轉帳每個月的生活費，未滿20歲開戶，也需要法定代理人陪同或法定代理人的同意書加上身分證正本；甚至在申請助學貸款時，也需要法定代理人同意；儘管這些活動，都不超出一個學生日常所及、甚至是日常所必須，卻都因為年齡限制而阻礙重重。」

積極推動青年、兒少培力的臺灣青年民主協會副理事長何蔚慈也談到，「2018縣市長大選中，18歲，已經可以參與公民投票，卻礙於憲法規定，直至20歲才有選舉權；除了選舉權外，民法與刑法對於成年標準的不一致，也連帶影響許多日常生活的年齡規定，產生毫無邏輯的歧異。

何蔚慈指出，18歲可以在超商合法買菸酒，但在機場免稅店卻要20歲才能買；18歲可以買大樂透，卻要20歲，才能買運動彩券。臺灣需要一個一致的成年標準，透過民法成年下修18歲，帶動各項與成年有關之法規一併下修。

今周刊品牌暨公共關係部副總理羅碧霞強調，因未滿20歲，在《民法》上仍被視為未成年，自主權利遭限制，行為還需要監護人背書，形成行為我作主、民法責任監護人擔， 扼殺了年輕人的成長機會。」

羅碧霞表示，「OECD經濟合作暨發展組織36個會員國當中，除了韓國和紐西蘭，成年都定為18歲 ；準OECD的台灣卻無視國際潮流，還停滯在20歲成年！而目前台灣有57萬8千名介於18歲到20歲之間的「半成年人」。現行《民法》於1929年制定，年齡標準，是為避免未成年人因判斷力不足被矇騙，或肩負無法承擔的責任，但90年前時空環境設定的「成年」標準，顯然已不符合當前社會需求。

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