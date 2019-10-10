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逛好市多「6入冰淇淋499元」她秒搬購物車：超濃郁　一看專櫃1杯180元

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▲▼逛好市多「6入冰淇淋499元」她秒搬購物車：超濃郁　網一看專櫃1杯180元（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO秒搬一箱回家！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

絕對秒殺！有女民眾去逛美式賣場，驚見一盒499元有6小入的冰淇淋，一看品牌超心動，她笑稱，專櫃一杯要價180元，下秒毫不猶豫放入購物車，回家後，馬上開來吃，狂讚「味道濃郁，不甜不膩！」

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》尖叫表示，今（10）去逛賣場，赫見比利時皇家御用巧克力品牌的冰淇淋特價，「6杯499元，一杯84元（正確應為83元），立馬放進購物車！」她笑稱，專櫃至少1杯180元，這次買家庭號回家狂嗑，等於爽省下581元。

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▲▼逛好市多「6入冰淇淋499元」她秒搬購物車：超濃郁　網一看專櫃1杯180元（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼逛好市多「6入冰淇淋499元」她秒搬購物車：超濃郁　網一看專櫃1杯180元（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲甜點控喊買！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO一臉幸福滿滿表示，「黑巧克力這款，巧克力味道濃郁，不甜不膩，身為巧克力控的我很喜歡。」文章一貼出後，掀起甜食控暴動，紛紛標註身邊情人或親友，「牌子巧克力都爆好吃，爆貴」、「天啊我的愛」、「應該買不到了」、「好想買阿阿阿阿阿阿」、「改天去買來吃吃看」、「嗚嗚嗚我怎麼沒看到」、「這個我可以」、「明天就會出現在冰箱了」、「這感覺超厲害」。

說到G牌巧克力，本站報導《小7買新雪糕...「結帳99元」傻眼了　網一看急扛整箱回家：值得，真的不貴！》內文指出，日前某連鎖超商，販售一款99元超夯雪糕，儘管民眾嘴上嫌貴，但最後仍扛了整箱回家，直呼「好吃啊，99元很值得！」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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