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連假首日領順澤宮冠軍神帽　將赴日馬拉松男...凌晨3點排隊搶頭香

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▲埔鹽順澤宮冠軍神帽國慶加碼4千頂。（圖／翻攝自埔鹽鄉長許文萍臉書）

▲何男拔得頭香。（圖／翻攝自埔鹽鄉長許文萍臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化埔鹽順澤宮冠軍神帽國慶日持續發威！埔鹽鄉業者陳木村，加碼捐贈4千頂，連假4天在廟前發1千頂，讓全台民眾再度瘋狂，住在台中的何姓民眾，因為他下個月將前往日本神戶參加馬拉松比賽，凌晨3點就到廟前排隊，拔得頭香，讓鄉長許文萍及廟方相當感動，除了跟他合照外，也希望他能在比賽中得到好成績。

▲埔鹽順澤宮冠軍神帽國慶加碼4千頂。（圖／翻攝自埔鹽鄉長許文萍臉書）

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▲埔鹽順澤宮排隊人潮。

上午警局局彰化埔鹽鄉一早便擠進許多的車輛，與排隊的人龍，溪湖警方也派出員警進行人車宣導交通，10時30分一到，開放領取相當有秩序，領到帽子的民眾都非常開心，有的是為準備考試的家人、還有民眾是為了出國要戴平安，更有許多是因為9月15日登記截止日來不及領帽的民眾。

▲埔鹽順澤宮冠軍神帽國慶加碼4千頂。（圖／翻攝自埔鹽鄉長許文萍臉書）

▲埔鹽鄉長許文萍（右）與順澤宮主委魏信顧（中）及陳木村（左二）。（圖／翻攝自埔鹽鄉長許文萍臉書）

陳木村是當地「小班長的家」花園宴會廳董事長，他因為看到有許多信眾排隊拿不到帽子，因此才想到國慶日捐4千頂，很開心玄天上帝給他這個機會，他同時也在個人官網PO出1張文宣，憑DM還附送巧克力咖啡，臉書打卡還可以送咖啡。

▲埔鹽順澤宮冠軍神帽國慶加碼4千頂。（圖／翻攝自埔鹽鄉長許文萍臉書）

埔鹽鄉因為順澤宮的冠軍神帽而爆紅，預定4萬1千頂也將在10月底領完，如今國慶連假4天再添4千頂，未來彰化縣城觀處準備了7千頂埔鹽順澤宮鴨舌帽，給10月底之後到彰化申請擴大國旅冬遊補助住房的民眾，一房不限人次可領取一張帽子兌換券，可以到埔鹽鄉參觀順道去順澤宮領帽，帶動周邊觀光效益。

▲埔鹽順澤宮冠軍神帽國慶加碼4千頂。（圖／翻攝自埔鹽鄉長許文萍臉書）

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