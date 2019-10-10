從「這個國家」到「中華民國台灣」　蘇起揭蔡英文背後陰謀

▲蘇起出席韓國瑜兩岸政策白皮書發布記者會。（圖／記者洪正達攝）

記者徐政璿／台北報導

今天是中華民國108年生日，總統蔡英文的國慶談話全文共2135字中，23次單獨稱「台灣」，僅有5次單獨提「中華民國」，並宣稱「中華民國台灣六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識」。對此，前國安會秘書長蘇起解析，蔡英文的談話內容從「這個國家」到「中華民國台灣」，背後目的是要達成「半個正名、半個制憲、半個公投」。

國民黨總統參選人韓國瑜召開兩岸政策白皮書發布記者會，任職顧問團兩岸政策顧問的蘇起表示，台灣面臨生死的關頭，他研究美中台關係30多年，從來沒看過國家安全面臨這樣的威脅，打一個比方，「我們要擔心明年火山會不會爆發，台灣是火山地震很多的地方，但是平常過日子不會覺得它存在」。

蘇起接著說，他長期研究跟觀察，很多火山要爆發的跡象已經出來了，以前大陸老百姓以前對台灣非常友善，現在80%大陸民眾覺得要武統台灣，兩岸官方互罵，而台灣寄望的美國現在忙得要死，這種錯誤期待加上兩岸軍力的對比跟政治關係，他非常明年蔡英文選上，台灣會火山爆發。

蘇起指出，前總統陳水扁做了幾件大事，「正名、制憲、公投」，現在蔡英文要達成「半個正名、半個制憲、半個公投」。

蘇起說明，半個正名，是蔡英文不稱呼中華民國，而是中華民國台灣，平常就是稱呼「這個國家」；制憲就是用修法的方式改變台灣內部政治結構，對在野黨和民間團體無情打壓；明年1月11日大選可能就達成半個公投，「到時後就宣布，台灣老百姓支持我，支持獨立，我就往這個方向走」。

蘇起預測，明年5月之前之後台灣日子會非常不好過，他不希望台灣民眾陷入這樣的困境中。