張善政：把九二共識跟一國兩制綁一起　是民進黨下的毒

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜10日正式公布《兩岸政策白皮書》，主張「一中各表的九二共識」再創兩岸和平穩定發展。對於民眾憂心韓國瑜勝選就會跟大陸簽署「兩岸和平協議」，國政顧問團總召張善政直言這是民進黨下的毒，把九二共識跟一國兩制綁在一起，散播危機感，但韓國瑜的主張是恢復兩岸互信對話機制，「若沒有互信基礎，就不可能有協議」。

選在雙十國慶日，韓國瑜召開記者會公佈完整的《兩岸政策白皮書》，闡述完整的兩岸政策立場與願景，與總統蔡英文直球對決。韓國瑜提出四大主張，包括：第一、捍衛主權，堅持一中各表；第二、恢復互信，重建兩岸對話機制；第三、建立內部對話機制，形成內部共識；第四；以台灣民主化經驗給大陸借鏡，只有大陸民主化，才能真正確保兩岸和平發展。

張善政痛批，民進黨不斷把九二共識跟一國兩制綁在一起，已經把九二共識污名化，而國政顧問團的主張，是以「一中各表的九二共識」再創兩岸和平穩定發展。

張善政接著提到，很多年輕人說喜歡韓國瑜，但又擔心投給韓國瑜就要馬上跟對岸簽署「兩岸和平協議」，痛批這完全就是民進黨下的毒，他強調，韓國瑜的主張是恢復兩岸互信對話機制，在這個前提下，若沒有互信，就不可能有協議，呼籲蔡英文不要再散播危機感，「辣台妹」變成「芒果蔡」。

蘇起表示，「一中各表」的「九二共識」才是正港的九二共識，九二共識絕非一國兩制，這也不是習近平連的，而是蔡英文為了動員台灣內部支持者，把兩者嫁接在一起。