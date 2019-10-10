遊客塞爆河內「火車街」　越南政府：10月12日前關閉兩旁咖啡廳

▲河內「火車街」吸引許多觀光客造訪。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

越南河內市知名景點「火車街」，因民宅小巷距離鐵軌僅1公尺，可以輕易捕捉火車穿越小巷的美景，吸引許多觀光客造訪，而周邊商家也在鐵軌旁開設咖啡廳，讓遊客能更近距離觀賞火車。不過因為店家把桌椅直接擺到軌道旁，也有遊客會直接跑到鐵軌上拍照，每次火車經過都要非常注意，因此當地政府要求這些咖啡廳，必須在10月12日前關閉。

▲火車離一旁咖啡店座椅非常近。（圖／路透）



CNN報導指出，河內市政府下令，所有因應「大量網美」而在火車街旁開設的咖啡廳，必須在10月12日前關閉。當局表示，巷內民宅距離軌道僅1公尺，許多咖啡廳為了讓遊客可以更靠近火車，所以直接把桌椅擺到戶外，也引發了許多安全問題。儘管目前沒有出過任何意外，但火車駕駛指出，每次經過這段路都要非常小心，還必須一邊等遊客從鐵軌上離開。

▲火車鐵軌距離民宅不到1公尺。（圖／路透）



越南國家旅遊副局長Ha Van Sieu在記者會中表示，雖然這條巷子替當地帶來很多的觀光收入，但事實上它是違反規定的。尤其在10月6日時，因為軌道上的觀光客實在太多，來不及在火車到達前疏散，所以火車被迫提前改道。越南旅遊作家福克斯也向CNN表示，作為河內居民，他見證了「火車街」從私密景點變成安全問題，「很明顯是過度旅遊所導致。」

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