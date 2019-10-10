蘇嘉全：民主制度是台灣人最強大的力量　自由最終會戰勝一切

▲蘇嘉全出席國慶典禮。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

雙十國慶10日上午8時45分正式登場，於總統府前歡慶中華民國108歲生日。國慶籌備委員會主委、立法院長蘇嘉全表示，縱然台灣在國際上面臨許多挑戰、中華民國的邦交被惡意破壞，但自由最終會戰勝一切。民主與自由就像是一對強壯的翅膀，只要奮力的拍打這對翅膀，就能「攜手世界」讓「台灣耀飛」。

今年國慶主題為「攜手世界、台灣耀飛」，蘇嘉全分別以華語、台語、客語、北南排灣族語向大家問候，慶祝中華民國108歲生日快樂。

蘇嘉全表示，四年來身為國慶籌備會主任委員以及國慶大會主席，他經常在思考一個問題，就是如何將每年雙十國慶，讓所有台灣人民，透過這場盛大慶典，為我們的國家感到光榮與驕傲。因此今年透過一系列的國慶活動，包括晚會、焰火、花車遊行和光雕展演等不同的慶典節目，安排在全國不同的地方，讓各地的民眾，都能一起分享國慶的喜悅，同時讓回鄉的海外僑胞，都能親眼見證台灣的進步，也讓各國的貴賓，都能感受這座寶島的美麗。

▲蘇嘉全致詞。（圖／記者李毓康攝）



蘇嘉全指出，中華民國走過108年的歲月，走過殖民，經歷過威權，如今以民主自由擁抱全世界，而得到全世界的認同，這是因為有2300萬熱情、可愛、勤奮、勇敢的台灣人民，忍受無數的苦痛、克服重重的挑戰，揮灑血汗與淚水，灌溉出今天令人驕傲的台灣經驗。

蘇嘉全說，雖然這塊土地的歷史，上演過無數「令人感傷的事件」，但是這塊土地上的人民，花了好幾代人的時間，擦去血汗與淚水、努力用心雕琢，將它打造成一個「令人感動的國家」。

蘇嘉全表示，如果說自由的精神，是台灣人共同的驕傲；人權的價值，是台灣人共同的信仰，那麼健全的民主制度，就是台灣人最強大的力量。台灣藉由民主、自由與人權，成就了穩定的經濟發展、良善的社會風氣與出色的科技醫療，獲得許多國際評比肯定。「我們與世界上許多理念相近的國家，發展出深厚的友誼，可以說在我們守護民主的同時，民主也在守護著我們台灣」。

蘇嘉全也指出，這幾年來立法院作為屬於人民的國會，積極推動國會外交，自己身為立法院長，代表台灣人民努力與全世界理念相近國家的國會交朋友，三年多來接待了來自107個國家的國會訪問團，由各委員主動發起成立國會友好聯誼組織的數量，也從上屆的48個增加到73個。

蘇嘉全說，「我要向所有國人報告，接觸過這麼多國家的國會議員、議長，他們每個人都為台灣的民主發展感到讚嘆，他們都認為，台灣的民主經驗，值得向全世界宣傳」。

蘇嘉全也提到，縱然台灣在國際上面臨許多挑戰、中華民國的邦交被惡意破壞，「但我們深信，自由最終會戰勝一切」，沒有任何一個極權國家，能夠阻止民主自由的台灣，結交越來越多的朋友。蘇嘉全相信，民主與自由就像是一對強壯的翅膀，只要奮力的拍打這對翅膀，就能「攜手世界」讓「台灣耀飛」。

蘇嘉全期待，台灣的善良與進步，能夠被世界看見，無論我們要面對多大的打壓和挑戰，台灣永遠在太平洋上屹立不倒，以及在這個國家的每一個人，都能努力捍衛主權、民主與自由的價值，因為這些價值，是國家靈魂所在，是台灣不可出賣的寶藏。最後，這塊土地上世世代代的子孫，都能夠像現在一樣，擁有絕對的自由意志，選擇他們想要的未來。

▼108年國慶大會，馬英九與蘇嘉全握手。（圖／記者李毓康攝）



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來