「白爛貓」在雲林　彩繪稻田攝影好取景

▲以人氣貼圖「白爛貓」繪製出的彩繪稻田可愛討喜，吸引空拍機玩家到場取景拍攝。 （圖／網友黃俊溢提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮農會長期推廣食農教育與社區、學校結合，去年9月利用不同顏色品種的稻米排繪出乖乖圖案，成功為越光米打出知名度，而今年推廣「斗南友善好食材」，打造「白爛貓彩繪稻田」，於今日國慶雙十連假開始舉辦「越光米蟲好懂吃市集」以12道斗南越光米特色便當食譜將教民眾如何吃出健康與美味。

「斗南越光米蟲好懂吃市集X白爛貓彩繪稻田」活動於雙十國慶連假10日至13日4天舉行，結合人氣貼圖「白爛貓」繪製出的彩繪稻田地點位於斗南鎮石龜火車站旁，斗南鎮農會特別設置觀景平台，讓民眾俯拍繪圖，活動現場也吸引空拍機玩家到場取景拍攝。

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▲斗南鎮農會今年為推廣在地的「斗南友善好食材」，文創市集熱鬧沸騰。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出，雲林是台灣的糧倉，藉由傳統的種植加上創意更添特別地不不同凡響，雲林縣也是全國最大蔬果、畜產中心，我們要供應全台灣鄉親得以溫飽，最重要我們從田裡收成到餐桌只需要30分鐘，所以要盡情享受農特產品的話要來雲林縣，也感謝斗南鎮農會的努力，不止是香米還有越光米連續四年得到金鑽米獎，更是不遺餘力推廣食農教育以及把農民辛苦栽種最好的米打開通路行銷出去。

▲雲林縣長張麗善（右）、副縣長謝淑亞（左）參與活動開幕，誇讚斗南鎮農會值得肯定。（圖／記者蔡佩旻攝）

副縣長謝淑亞表示，斗南農會很有執行力與創意，在農業結合上文創迸出火花， 用LINE最受歡迎的貼圖角色白爛貓圖騰結合稻田與食農教育，更有食譜教作，怎麼吃很重要，我們在地有這麼好的食材，所以好的產品也需要好的整合行銷， 縣政府除了雲林良品大平台外還有今天這樣的創意，斗南鎮農會值得肯定。

斗南鎮農會今年以「斗南越光米」結合在地特色農產，製作出12道斗南越光米特色便當食譜，配菜皆取用在地食材，未來計畫結合家政班推出特色便當，提供消費者預訂，此次結合Line熱門貼圖「白爛貓」，以耳熟能詳的意象結合稻米文化，帶出食農教育，讓民眾了解如何吃出健康，還可幫助農友、認識故鄉。

▲斗南鎮農會用貨櫃層疊架高觀景平台，讓民眾俯拍繪圖。（圖／記者蔡佩旻攝）



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