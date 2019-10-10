卓榮泰跟宋楚瑜咬耳朵：談黃珊珊入市府！希望未來內湖立委選情單純

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

民進黨主席卓榮泰10日上午出席國慶大會時，頻頻跟親民黨主席宋楚瑜咬耳朵，會後他受訪時表示，有談到宋楚瑜昔日愛將黃珊珊入市府，希望未來內湖立委選區，民進黨參選人高嘉瑜選情可以比較單純。

卓榮泰出席國慶大會，在他抵達會場時，雖然有跟前副總統呂秀蓮握手致意，但在大會進行過程中，他跟並肩而坐的宋楚瑜聊得很熱絡，多次咬耳朵，而呂秀蓮則孤獨一人坐在前排，呈現明顯反差的畫面。

卓榮泰受訪時也表示，每個人都很興奮來參加國慶，而宋楚瑜告訴他，他一直認為蔡英文政府執政穩健，兩人有交換了一些意見；而他也有特別向宋楚瑜說，昔日他得力的愛將黃珊珊議員入市政府，四年前有投給她，但希望未來在內湖立委選區，高嘉瑜的選情可以比較單純，得到大家的協助。

至於宋楚瑜有沒有支持黃珊珊入市府？卓榮泰則說，這要問他本人，但兩人聊得滿高興的，都面帶笑容；倒是針對宋楚瑜會不會投入總統大選，卓榮泰急著離開，只丟下一句「喔這沒有說」沒有其他回應。

宋楚瑜在離開會場前，媒體於遠處喊話，他只說了「生日快樂，大家平安」；這時有記者大喊「好久沒聊了！」，他笑著說，改天會跟大家好好聊一聊，沒有多說便上車離開。

▲總統參選人呂秀蓮出席108年國慶大典，與民進黨主席卓榮泰握手。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席卓榮泰、親民黨主席宋楚瑜出席108年國慶大典，兩人頻頻咬耳朵。（圖／記者林敬旻攝）

