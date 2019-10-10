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Apple Card遭盜刷首例！外媒：卡片上仍有晶片、磁條

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▲Apple Card。（圖／翻攝自Apple）

▲Apple Card。（圖／翻攝自Apple）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果Apple Card服務有許多賣點，而其實體卡片更以質感著稱，整體由鈦合金打造，除了用戶姓名外，卡面上沒有卡號、CVV、到期日，也不用消費者簽名，讓卡片的安全及隱私更有保障。不過儘管蘋果設立刷卡需經過手機認證等重重安全防護網，仍無法防止被盜刷的命運。

日前有網友向科技網站9to5Mac爆料，其Apple Card遭盜刷。這位名為David的Apple Card用戶表示，他在沒有丟失實體卡片的情況下遭盜刷，而令人擔憂的是，這筆購買紀錄的位置被標記在他附近，但實際上卻是發生在距離David數百英里之外的地方。

請繼續往下閱讀...

David要求蘋果提供更多有關這筆盜刷紀錄的詳細資訊，並詢問為何會被盜刷時，蘋果表示，「這種情況非常罕見」，官方將繼續調查這個問題。

儘管蘋果在其官方宣傳中指出，Apple Card卡面無卡片資訊會如何幫助提高安全性或防止盜刷，也對用戶保證Apple Card不會向第三方機構透露客戶的消費地點、購物明細、支付金額等細節，同時也受到Touch ID或Face ID生物識別機制的保護。但9to5Mac提醒，Apple Card實體卡片上仍有晶片及磁條，仍有可能會被盜取資料。

報導推測，這名盜刷者可能是利用讀卡器的側錄器（Skimming device）複製卡片資料，手法與盜取其他信用卡或簽帳卡一樣。盜刷者通常會鎖定加油站或其他容易下手的讀卡器，並在其中放入側錄器。因此9to5Mac建議用戶，消費時盡可能使用Apple Pay，這可大大減少盜刷者獲取卡片資料或複製信用卡的可能性。

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