新北國慶沒升旗！　侯友宜率市府團隊登硬漢嶺「國旗揹上山」

▲ 侯友宜率市府團隊登硬漢嶺，不畏艱難「硬漢精神」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國慶旗海攻頂！新北市長侯友宜10日上午8時許，率市府團隊及五股與八里區長攀登硬漢嶺，一行40餘人簡單暖身後，即從觀音山遊客中心後方的楓櫃斗湖步道繞行而上，全程坡度陡峭，崎嶇難行，十分考驗腳力及體力，不到30分鐘就登頂，大家一起揮舞千面國旗，並高唱國旗歌展現愛國心，也象徵市府團隊勇於挑戰自我、不畏艱難的「硬漢精神」。

「這是一個做事的團隊！」侯友宜表示，硬漢嶺因往昔憲兵在此鍛鍊而得名，牌樓上的石刻對聯寫著「走路要找難路走，挑擔要揀重擔挑；為學硬漢而來，為作硬漢而去」，將這樣的硬漢精神拿來鼓舞市府團隊士氣再適合不過，一定要全力以赴，接續完成市政願景，讓市民有感。

▲ 侯友宜率市府團隊登硬漢嶺，大家一起揮舞千面國旗，高唱國旗歌展現愛國心。

民政局表示，光輝十月，普天同慶，新北準備一系列國慶活動，今年除在重要道路及橋樑設置萬面國旗慶雙十外，也於林口運動公園辦理國慶升旗典禮暨親子健行活動，共同歡慶國家生日。

此外，今年更結合市府團隊「硬漢拚博」的作戰精神，由市長侯友宜率團前往觀音山硬漢嶺熱血攻頂，期許市府團隊秉持熱忱愛國的心，勇敢承擔，永遠跑在第一線為市民服務。

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