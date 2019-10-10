首度回應NBA風暴　川普點名教練「迎合中國」：像發抖的小男孩

▲美國總統川普要NBA自己解決問題。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

NBA休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）先前表態挺香港示威，引爆中國網友生氣抵制，連央視也宣布暫停轉播NBA賽事。美國總統川普（Donald Trump）9日首度回應此事，「他們必須解決自己的處境，NBA知道自己在做什麼。」

CNBC報導，川普9日批評NBA教練「迎合」中國，NBA必須自行解決現在面臨的處境。他告訴記者，他看到金州勇士總教練科爾（Steve Kerr）、馬刺隊教頭波波維奇（Gregg Popovich）還有一些人討好中國的方式，然而對美國卻缺乏尊重。

NBA一名發言人未能立刻回答CNBC，針對川普的發言有何想法。川普特別點名科爾、波波維奇的反應虛偽，因為這些人經常批評他的政策，科爾被問到中國的問題時就像一個「驚嚇的小男孩」。

《商業內幕》（Business Insider）報導，莫雷的推特貼文表明支持香港反送中後，科爾與波波維奇都沒什麼回應此事。科爾表示，評論前想先多了解情況。波波維奇則說情況非常複雜，他讚許NBA總裁席佛（Adam Silver）處理得當。

▲火箭總管莫雷陷入風波中。 (圖／達志影像／美聯社)



事實上，科爾與波波維奇屢次批評川普，在社會正義問題上也直言不諱。川普9日批評科爾拒絕回應有關中國的問題時，看起來就像個發抖的小男孩，「他無法回答問題，他在顫抖，然而他談論美國的方式非常糟。我看著波波維奇，有點類似，但看來沒那麼恐懼。」

川普直言，這兩人說美國壞話，話題轉到中國時，卻不想說任何不好聽的言論，「坦白講，我認為這很可悲。」

莫雷的貼文引發軒然大波後，NBA坦承確實冒犯到部分中國民眾，然而並未為此道歉。席佛還支持莫雷的言論自由，NBA不會規範任何成員的說詞。

影／NBA主席支持莫雷「言論自由」 央視主播：我們也有遙控器自由

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