郭台銘國慶帶「郭家軍新成員」亮相　力挺陳怡樺、戴寧前進國會

▲郭台銘帶著2名新加入的郭家軍成員戴寧（左）、陳怡樺（右）亮相。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

鴻海集團創辦人郭台銘雙十國慶行程滿檔，一早先與台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜前往市府廣場參加升旗典禮暨慶祝活動，隨後又趕往桃園國旗屋升旗；在活動結束後，郭董還不忘帶著2位郭家軍新成員亮相，分別是苗栗竹南鎮現任鎮民代表陳怡樺、嘉義市議員戴寧。

郭台銘在升旗典禮後表示，小時候曾看過一本書叫做《異域》，當時這本還是禁書，只能躲在棉被裡偷偷看，而經營國旗屋的張老旺，就是在那個時候帶著國旗、保護國旗來到台灣，「張老旺是全中華民國最愛國旗的人！」

郭台銘表示，張老旺還跟他說，不要捐錢、不要捐物資，只希望郭董能夠捐國旗，讓大家在這裡參加慶典；因此郭台銘也應允，將國旗捐給張老旺，並期望中華民國國旗能夠飄揚到全世界。但就在郭台銘發表談話的同時，台下卻有民眾群起鼓譟，還不斷高喊「韓國瑜凍蒜」；而台上的郭台銘仍是不為所動，並未多作理會。

在接受媒體聯訪時，郭台銘還介紹2名郭家軍新成員，分別是陳怡樺、戴寧；郭台銘稱讚2人相當年輕，且學經歷也很豐富，更重要的是，「2人都是認同中華民國，有愛國心、懂科技、疼愛小孩，支持我0-6歲國家幫你養的政策、理念」，期盼能有更多的年輕生力軍前進國會，帶動科技立法，讓台灣成為科技AI島。

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▼郭台銘捐贈一面國旗給張老旺。（圖／記者沈繼昌攝）