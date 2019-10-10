　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘國慶帶「郭家軍新成員」亮相　力挺陳怡樺、戴寧前進國會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘雙十國慶前往國旗屋升旗，帶著2名新加入的郭家軍成員亮相。（圖／記者沈繼昌攝）

▲郭台銘帶著2名新加入的郭家軍成員戴寧（左）、陳怡樺（右）亮相。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

鴻海集團創辦人郭台銘雙十國慶行程滿檔，一早先與台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜前往市府廣場參加升旗典禮暨慶祝活動，隨後又趕往桃園國旗屋升旗；在活動結束後，郭董還不忘帶著2位郭家軍新成員亮相，分別是苗栗竹南鎮現任鎮民代表陳怡樺、嘉義市議員戴寧。

郭台銘在升旗典禮後表示，小時候曾看過一本書叫做《異域》，當時這本還是禁書，只能躲在棉被裡偷偷看，而經營國旗屋的張老旺，就是在那個時候帶著國旗、保護國旗來到台灣，「張老旺是全中華民國最愛國旗的人！」

郭台銘表示，張老旺還跟他說，不要捐錢、不要捐物資，只希望郭董能夠捐國旗，讓大家在這裡參加慶典；因此郭台銘也應允，將國旗捐給張老旺，並期望中華民國國旗能夠飄揚到全世界。但就在郭台銘發表談話的同時，台下卻有民眾群起鼓譟，還不斷高喊「韓國瑜凍蒜」；而台上的郭台銘仍是不為所動，並未多作理會。

在接受媒體聯訪時，郭台銘還介紹2名郭家軍新成員，分別是陳怡樺、戴寧；郭台銘稱讚2人相當年輕，且學經歷也很豐富，更重要的是，「2人都是認同中華民國，有愛國心、懂科技、疼愛小孩，支持我0-6歲國家幫你養的政策、理念」，期盼能有更多的年輕生力軍前進國會，帶動科技立法，讓台灣成為科技AI島。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▼郭台銘捐贈一面國旗給張老旺。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼郭台銘雙十國慶前往國旗屋升旗，帶著2名新加入的郭家軍成員亮相。（圖／記者沈繼昌攝）

ET快訊
狂粉自曝ATM連領12張詭異千元鈔「正妹主播是婊子」　慘遭專
婆婆逼「看時辰剖腹」孕媽胎盤早剝大出血　爸爆氣出拳：我女兒妳
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／國政聯盟蹭國慶熱度…拿國旗贈黨旗　韓粉不買單：這什麼啊？

不是芒果乾！黨政人士評蔡英文國慶談話：建構屬於台灣人的中華民國史觀

蘇嘉全：民主制度是台灣人最強大的力量　自由最終會戰勝一切

郭台銘國慶帶「郭家軍新成員」亮相　力挺陳怡樺、戴寧前進國會

卓榮泰跟宋楚瑜咬耳朵：談黃珊珊入市府！希望未來內湖立委選情單純

藍綠國慶同場唱國歌　柯文哲、卓榮泰、馬英九全程開口…呂秀蓮避開「吾黨」

影／憲兵快反連4花式隊形登場　7女官兵車手受民眾熱烈歡呼

蔡英文提中華民國台灣　國民黨：莫忘她曾說「那個國家」

CH-47吊掛巨幅國旗飛越總統府　IDF壓軸衝場掀典禮高潮

國民黨籲守護台灣：再給蔡英文4年「中華民國粉身碎骨」

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

15元爆漿泡芙、免費咖啡喝到飽！新竹「豐蛋糕」插旗桃園

「7公分爆餡車輪餅」日賣上千顆！夯到婉拒3千人國慶晚宴：來不及

《好聲音》冠軍選手唱《浮誇》大走音　網轟：陳奕迅聽到會哭吧！

獨／國政聯盟蹭國慶熱度…拿國旗贈黨旗　韓粉不買單：這什麼啊？

不是芒果乾！黨政人士評蔡英文國慶談話：建構屬於台灣人的中華民國史觀

蘇嘉全：民主制度是台灣人最強大的力量　自由最終會戰勝一切

郭台銘國慶帶「郭家軍新成員」亮相　力挺陳怡樺、戴寧前進國會

卓榮泰跟宋楚瑜咬耳朵：談黃珊珊入市府！希望未來內湖立委選情單純

藍綠國慶同場唱國歌　柯文哲、卓榮泰、馬英九全程開口…呂秀蓮避開「吾黨」

影／憲兵快反連4花式隊形登場　7女官兵車手受民眾熱烈歡呼

蔡英文提中華民國台灣　國民黨：莫忘她曾說「那個國家」

CH-47吊掛巨幅國旗飛越總統府　IDF壓軸衝場掀典禮高潮

國民黨籲守護台灣：再給蔡英文4年「中華民國粉身碎骨」

老爸抽菸…爆氣弟撿到槍！26字開火「欠人家罵」：你說啊x2　人父秒喊戒

中國擬列簽證黑名單報復美國　鎖定反中軍情人權組織成員

獨／國政聯盟蹭國慶熱度…拿國旗贈黨旗　韓粉不買單：這什麼啊？

不是芒果乾！黨政人士評蔡英文國慶談話：建構屬於台灣人的中華民國史觀

「白爛貓」在雲林　彩繪稻田攝影好取景

500萬買房送妻！婚禮剩1個月沒錢宴客　公主女「大聘100萬」嗆夫：自己想辦法

都是護眼...葉黃素、蝦紅素哪裡不同？一張表搞懂「功效＆特點」

蘇嘉全：民主制度是台灣人最強大的力量　自由最終會戰勝一切

吳青峰首次個唱剩一個月　爆低調動手術「切掉身體裡兩個小傢伙」

國道三號南下292公里貨車翻覆　傷者輕傷送醫

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

政治熱門新聞

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

高雄金曲之夜變調　歌唱晚會變造勢

葉毓蘭希望韓國瑜是草包：可以草船借箭

LIVE／108國慶大典全程直播看這裡！

韓請假被扣薪！韓粉怒　王瑞德：無薪假合理

韓國瑜國慶升旗痛批民進黨「東廠在、肥貓生」！

金防部少將涉浮報經費　遭拔官調查中

快訊／蔡英文：接受一國兩制中華民國就沒生存空間

國防部：防衛作戰將以志願役為主

偏激韓粉咒墜機　王瑞德：連假後再告

販賣機打到陳明文　黃承國砲轟羅文嘉

韓國瑜公布《兩岸政策白皮書》！

破千粉絲搶柯P嗡嗡包　黃瀞瑩甜發早餐慰勞粉絲

快訊／蔡英文國慶演說4大重點搶先曝光

更多熱門

相關新聞

國民黨：莫忘她曾說「那個國家」

國民黨呼籲，莫忘「中華民國」四字曾經是蔡英文口中的「那個國家」，國旗亦是每逢大選才登場，三年來「無能、傲慢、濫權、酬庸」的正是民進黨政府。明年1月11日，國人務必以選票守護中華民國，讓青天白日滿地紅國旗重拾榮耀、正當的象徵，迎來真正「撥亂反正」光輝的國慶。

不與宋合作　郭台銘：我就不要選

與宋楚瑜合作？郭台銘比「X」連聲說不會

羅文嘉坦言整合不順　時力邀連假喝咖啡

郭柯合體造勢？柯：不穿背心是市民

關鍵字：

郭台銘國旗屋陳怡樺戴寧2020總統選舉2020立委選舉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

晨翔爆熱戀大2歲甜美女神！

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

教訓女兒！媽往「後腦杓一巴」她當晚身亡

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

淫媒花名冊瘋傳！驚見「八點檔一姐」陪睡1次30萬

「戒指+頭髮」秒知未來生男生女　網友都說毛

他用「棉花棒挖耳朵」竟昏迷！醫曝「超慘後果」

36H巨球阿拉蕾！全光單穿牛仔吊胸上2點險走光

高醫生化骨水殺老翁　高中老師很震驚

更多

最夯影音

更多
澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年
李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面