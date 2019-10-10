北卡羅萊納水質含鐵量過高　「居民3天沒洗衣」…得再撐2天

▲北卡羅萊納水質含鐵量過高，水龍頭出來的水都成土黃色。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國北卡羅萊納州（North Carolina）一處濱海城市，因為水中鐵含量過高，導致用水成土黃色。政府當局表示，儘管用水遭鐵質染色，仍屬可飲用範圍，但洗衣服恐怕會染色，因此多數市民們已經第3天沒有洗衣服了。

根據CNN報導，東岸州濱海城市衝浪城（Surf City）的市民從週一（7日）開始，就因為水源遭過多鐵質汙染，被政府要求不要洗衣服，而必須等到週五（11日）政府全面清楚狀況後，再恢復日常生活。

報導指出，當地政府沒有人回應CNN記者的電話或電郵，所以尚不清楚進一步資訊，只能希望居民們還有乾淨衣服穿。與此同時，在西岸的加州也遇到相似的影響民生情況，不過這次是為了預防電力設施觸發森林火災。

為加州北部供電的「太平洋瓦電公司」（PG&E）9日主動停止供電，上午即先暫時向50萬用戶停止輸電，到了下午陸續恢復4.4萬戶的供電，另外還有25萬戶會在稍後暫停供電。





▲加州每年都有多起野火肆虐。（圖／路透社）

PG&E副總裁在記者會上表示，「我們採取這項行動是為了確保安全，我們有責任要減少引發災難性野火的風險。」北加州舊金山灣區在春季和秋季期間好發的「暗黑風」（Diablo wind），加上當地乾燥氣候，屢屢成為歷年來最嚴重的野火災情的成因，而近年來因風吹倒電力公司的設施引發的火災也有增加趨勢，因此PG&E必須採取防護措施。

新一波的暗黑風預計週五抵達；PG&E會在風面過後檢查系統設施的損害情況，接著陸續恢復供電，過程將須耗時數日。現在當地許多店家因為斷電關係，已經暫停營業，玻璃門上隨處可見「抱歉，因為斷電關係，我們今天不營業」等的告示文，但其他不必耗電產出的產品仍持續供應。

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