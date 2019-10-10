波音737 NG真的NG了！「機身接機翼處」有裂縫　已13架停飛

▲ 波音737新世代客機。（圖／翻攝自波音官網）

實習記者許祐誠／綜合報導

波音又出包！美國西南航空8日證實，旗下2架737新世代（Boeing 737 Next Generation，又稱737 NG）被爆出「關鍵零件有裂縫」，目前已經被停飛，西南航空及巴西高爾航空也緊急停飛13架同型客機。西南航空身為波音公司在美國的最大客戶，自737 MAX停飛以來，已經取消3萬個班次，沒想到另一款飛機也爆出問題，對波音來說無疑是雪上加霜。

根據KOMO-TV報導，9月下旬爆出，737NG飛機在中國改裝期間，在「Pickle Fork」系統上發現裂縫。對此，美國聯邦航空總署（FAA）3日立刻發布聲明，要求所有航空公司檢查在美國註冊的737NG飛機，其中涉及737-600、737-700、737-800、737-900和737-900E。

另外，飛行超過3萬次的飛機必須在7天內檢查完成，飛行週期達22600到29999次之間客機，則必須在未來1000次的飛行內接受檢查。

在FAA發布命令後，西南航空8日宣布，停飛旗下2架737 NG客機。同日，巴西高爾航空（Gol Transportes Aéreos）也停飛11架737 NG客機。

▲ 自從737 MAX 8發生墜毀意外後，波音737 Max飛機被下令停飛。（圖／路透社）

根據了解，「Pickle Fork」系統是幫助機身連接機翼，有助於連接之間的彎曲應力、扭矩和空氣動力，也可以延長飛機壽命，進行多達9萬多次的起降，這正是飛機的「飛行週期」（flight cycles），一旦系統出現故障，可能會出現飛機失控的可怕結果。

值得一提的是，受害非常深的西南航空，底下的飛行員協會在今年10月起訴波音公司，求償1.15億美元（約新台幣35億元），因為波音公司設計上的疏忽導致停飛，飛行員也遭受嚴重的經濟損失。據悉，西南航空737 Max的複飛期限，已經延長到2020年1月6日。

▼ 西南航空的波音737 MAX客機。（圖／達志影像／美聯社）

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