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解放軍首次參與！「太原」驅逐艦抵日出席海上閱艦式

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▲▼解放軍太原艦抵達日本參與國際艦隊閱艦式。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲解放軍太原艦抵達日本參與國際艦隊閱艦式。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者朱世凱／綜合報導

日本海上自衛隊每3到4年都會舉辦一次國際艦隊閱艦式，解放軍海軍052D型導彈驅逐艦「太原號」（舷號131）今（10）日上午抵達日本橫須賀港（よこすかこう），首次出席該活動。據悉，這也是中國海軍艦艇時隔10年再次訪日。

綜合陸媒報導，「太原艦」攜帶1架艦載直升機和超過200名官兵於7日中午離開浙江舟山軍港，應邀參加由日本海上自衛隊主辦的國際艦隊閱艦式；除了解放軍的艦艇出席外，美國、英國、印度、澳洲、加拿大、新加坡等國家海軍的10多艘艦艇也都會參與此次國際艦隊檢閱。

▲▼解放軍太原艦抵達日本參與國際艦隊閱艦式。（圖／翻攝自澎湃新聞）

報導指出，當「太原」號抵達日本時，便受到日本海上自衛隊、旅日僑胞、中資機構、留學生、日本友好人士的熱烈歡迎。值得一提的是，活動期間，太原艦官兵代表將與日本海上自衛隊，以及相關國家海軍官兵代表進行禮節性互訪，並舉行艦艇開放、甲板招待會、體育比賽等軍事和文化交流活動。

解放軍某驅逐艦支隊副支隊長宮元鑫表示，「在全國熱烈慶祝新中國成立70週年之際，代表中國海軍走出國門，全艦官兵一定會以昂揚的精神風貌和過硬的（禁得起考驗的）軍事素養，生動展示中國海軍現代化建設成就和中國水兵的良好形象。」

▲▼解放軍太原艦抵達日本參與國際艦隊閱艦式。（圖／翻攝自澎湃新聞）

資料顯示，太原艦是大陸自行設計生產的新型導彈驅逐艦，滿載排水量達7500噸，長155公尺，寬18公尺，上頭搭載了64單元導彈垂直發射系統、1座130毫米H/PJ-38型單管主砲、1座H/PJ-12型730近防砲系統等，於2018年12月正式入列命名。

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